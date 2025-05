Inter, risposta al veleno sulla telecronaca Caressa-Bergomi: nuova polemica

Risposta definitiva alle polemiche per la gara di Champions League con il Barça e per la cronaca tv: che stoccata

Un altro Inter-Barcellona consegnato alla storia della Champions League, in una serata leggendaria per i nerazzurri, che sanno già che non la dimenticheranno mai, per le emozioni vissute e per il grande traguardo della finale raggiunta. L’altalena di colpi di scena di San Siro è già entrato nell’epica calcistica e se ne parlerà per diversi anni ancora, anche se, come sappiamo, non sono mancate le polemiche.

Da quelle sollevate dai catalani per i presunti torti subiti dall’arbitraggio di Marciniak, a quelle per il commento televisivo di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, che secondo alcuni è stato eccessivo per toni e decibel utilizzati. Il dibattito, in questi giorni, è costante sul tema e proseguirà probabilmente ancora per un po’. Per riproporsi, verosimilmente, in vista della finale.

Inter-Barcellona, Hubner difende Caressa e Bergomi: “E’ normale essere di parte per una squadra italiana”

Interviene, sull’argomento, una voce a difesa dei due commentatori di ‘Sky’. Dario Hubner, intervenuto in diretta Instagram sul canale di ‘Stanleybet.news’, si espone a favore della coppia, spiegando come a suo parere non ci sia assolutamente nulla di male e le critiche siano assolutamente fuori luogo.

“Potrei capire se la partita avesse visto in campo l’Inter contro il Milan o contro la Juventus, in quel caso sarebbe stato giusto dover essere al di sopra delle parti – ha affermato – Ma qui si parla di una squadra italiana contro una straniera, è normale essere contenti se l’Inter batte il Barcellona. A prescindere dal fatto di essere interista, è logico che Bergomi sia felice. Io davvero non capisco queste polemiche, le trovo assurde. Dobbiamo essere contenti dell’Inter in finale, ho visto tifosi di Milan e Juve fare i complimenti sui social. Perché bisogna remare contro a un’altra squadra se gioca bene? Io sono bresciano, non sono contento quando l’Atalanta gioca bene ma la elogio quando succede”.