DIRETTA Serie A, Milan-Bologna: Formazioni UFFICIALI del match LIVE

Il Milan ospita il Bologna a San Siro nell’anticipo del venerdì che apre la 36esima giornata del campionato di Serie A, terzultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che si ritroveranno di nuovo una di fronte all’altra tra cinque giorni a Roma per la finale di Coppa Italia, che sarà diretta dall’arbitro Marinelli della sezione di Tivoli.

I rossoneri di Sergio Conceicao sono reduci dalle due vittorie consecutive in trasferta contro il Venezia e contro il Genoa che hanno permesso loro di migliorare un pochino la classifica. Privi dello squalificato Leao, l’obiettivo è quello di centrare altri tre punti per scavalcare almeno momentaneamente la Fiorentina in ottava posizione.

I rossoblu di Vincenzo Italiano, che invece vengono dai due pareggi di fila contro Udinese e Juventus, devono tornare al successo per restare aggrappati al treno quarto posto per la Champions. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Dazn. All’andata i felsinei si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie ai gol messi a segno da Castro e Ndoye dopo il vantaggio iniziale di Leao.

Formazioni UFFICIALI Milan-Bologna

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Joao Felix; Jovic. All. Conceicao

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Erlić, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Pobega, Domínguez; Dallinga. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus, Lazio e Roma 63; Bologna 62, Fiorentina 59; Milan 57; Como 45, Torino e Udinese 44; Genoa 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli

PROSSIMI IMPEGNI: Milan-Bologna, finale Coppa Italia, mercoledì 14 maggio ore 21.