De Zerbi in bianconero: l’indizio dall’Inghilterra è definitivo

Il tecnico italiano al centro di diversi rumors di calciomercato: l’ex Sassuolo può lasciare il Marsiglia al termine della stagione

Sarà un’estate calda per le panchine di mezza Europa. Diverse squadre sono, infatti, pronte ad affidarsi ad un nuovo allenatore.

In Italia lo farà di certo la Roma, che dirà addio a Claudio Ranieri, ma potrebbero cambiare pure Milan e Juventus, anche se non c’è stata alcuna presa di posizione ufficiale da parte dei due club.

A Madrid, ovviamente, sono in attesa del dopo Carlo Ancelotti, ma anche in Premier League non mancano i club che hanno voglia di affidare le proprie panchine a nuovi mister e l’Inghilterra è sempre una meta gradita da tutti. Ci sarà così modo di rivedere all’opera mister come Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, pronti a tornare in sella dopo un anno passato a studiare. C’è, inoltre, la possibilità che Roberto De Zerbi lasci la Francia e il Marsiglia, per un’altra panchina.

Il futuro di De Zerbi: Juve, Milan e Inghilterra? Ecco il suo destino

Nei giorni scorsi il suo nome è stato fatto con forza per il Milan, dopo l’incontro avvenuto a Milano tra Fabio Paratici e l’entourage del tecnico, nonostante le smentite.

L’idea rossonera, però, è venuta meno con la fumata nera per l’ex Juventus, che ha deciso di continuare a lavorare all’estero.

Non è certo un caso, dunque, che De Zerbi, accostato in passato anche al club bianconero e Inter, sia adesso diventato un profilo buono per il Tottenham, come scrivono in Inghilterra. Gli Spurs sono, infatti, intenzionati ad affidarsi ad una nuova guida tecnica e l’italiano è uno dei candidati al pari dello spagnolo Iraola del Bournemouth, ma il favorito per prendere il posto di Postecoglou è un altro, Marco Silva.

Il portoghese, che tanto bene sta facendo al Fulham, è intenzionato a cambiare aria. Proprio per questo il 47enne di Lisbona non pensa di rinnovare il contratto con il club londinese. Per quanto riguarda Roberto De Zerbi, dunque, il futuro è ancora tutto da scrivere. L’italiano è alla ricerca di progetti importanti e duraturi, dove la sua parola possa contare per davvero. Non è da escludere così che alla fine, l’ex Sassuolo resti al Marsiglia ancora per un altro anno.