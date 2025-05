Classifica Serie A, svolta Napoli: ecco il verdetto UFFICIALE

Arriva il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata del massimo campionato

Attesa con trepidazione da almeno tre squadre, la decisione della giustizia sportiva è arrivata nelle ultime ore e ha rappresentato un sospiro di sollievo per alcuni e una mazzata definitiva per altri.

Dopo l’ultima giornata di campionato, infatti, la classifica di Serie A era finita sub judice in seguito al ricorso fatto da una squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere. Una decisione che ha coinvolto direttamente anche il Napoli che, in caso di risultato modificato con la sconfitta a tavolino, avrebbe avuto serie complicazioni in graduatoria.

Rigettato il ricordo della Sampdoria Women, dopo la sconfitta della squadra blucerchiata nell’ultima giornata della poule retrocessione del campionato donne. La Samp aveva perso per 2-1 lo scorso weekend contro il Como, restando ultima in classifica e matematicamente retrocessa in Serie B.

La società ligure aveva però contestato un’irregolarità al Como, ovvero un presunto errore nella distinta dove i lariani avrebbero schierato un numero irregolare di calciatrici formate nei settori giovani italiani.

La Sampdoria aveva perciò presentato immediato ricorso alla Federazione, segnalando la presunta irregolarità e chiedendo quindi la vittoria a tavolino.

Sampdoria Women, ricorso respinto: matematica la retrocessione in Serie B

Il ricorso però non è stato accolto dal Giudice Sportivo, che ha confermato il successo fuori casa del Como per 2-1 (doppietta di Nischler che aveva ribaltato l’iniziale vantaggio ad opera di Llopis), certificando così la retrocessione matematica in Serie B della Sampdoria Women.

Di seguito ecco il comunicato ufficiale: “Il ricorso proposto dalla Soc. SAMPDORIA SPA è infondato e non merita accoglimento. Dall’esame degli atti ufficiali della gara, e in particolare dalla distinta della Soc. Como Women, emerge in effetti che la Società in questione ha regolarmente schierato fin dall’inizio undici calciatrici ‘formate’ nel rispetto delle norme regolatrici della partecipazione alla gara”, scrive il Giudice Sportivo motivando la decisione sul ricorso presentato dalla Sampdoria.

La Sampdoria Women rimane così ultima in classifica con 10 punti e retrocessa in cadetteria, mentre il Napoli a quota 14 può festeggiare la matematica salvezza.