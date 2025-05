Calciomercato, arriva l’argentino dall’Atletico: lo manda Simeone

Una nuova destinazione in Serie A: può subito arrivare nel campionato italiano dopo l’avventura con El Cholo Simeone. Una mossa a sorpresa in ottica futura

Un momento decisivo per ambire subito a grandi palcoscenici in vista della prossima stagione. Le big italiane sono alla ricerca di validi profili di spessore internazionale: ecco la mossa a sorpresa con El Cholo Simeone, l’argentino può sbarcare subito in Serie A.

L’asse con l’Atletico Madrid è sempre molto infuocato con le big italiane. Spunta il nuovo affare con El Cholo Simeone, che potrebbe dare subito l’ok per la cessione del big. Le prossime settimane saranno per chiudere subito la trattativa in vista della prossima stagione. L’argentino potrebbe volare in Serie A per ambire a nuovi grandi palcoscenici: ecco la nuova mossa a sorpresa per puntare sempre più in alto.

Calciomercato, affare in Serie A: spunta la svolta con Simeone

Un nuovo colpo a sorpresa nel campionato italiano per continuare a sognare in grande. Ecco la mossa decisiva per vederlo subito in Serie A per una nuova avventura dopo l’avventura all’Atletico Madrid. Scopriamo la nuova destinazione italiana.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Nahuel Molina è pronto a dire addio all’Atletico Madrid. L’ex Udinese potrebbe così optare per una nuova avventura nel campionato italiano dopo le stagioni da applausi con El Cholo Simeone. Protagonista anche al Mondiale vinto dall’Argentino in Qatar, il laterale dell’Atletico Madrid è pronto a cambiare squadra.

Roma ed Inter potrebbero pensare a lui per rinforzare le corsie esterne: una nuova destinazione suggestiva in Serie A. La dirigenza giallorossa è al lavoro per conoscere il nome del prossimo allenatore dopo l’addio annunciato di Claudio Ranieri. Spunta una nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici in ottica futura: Molina è proiettato ad una nuova avventura dicendo addio all’Atletico Madrid.

L’argentino conosce già molto bene il campionato italiano: fin da giovanissimo si è messo in mostra con la maglia dell’Udinese. Le big italiane continuano a pensare a lui in vista della prossima stagione: ecco la nuova decisione in ottica futura per l’addio all’Atletico Madrid. L’ultima parola spetterà così all’allenatore sudamericano, protagonista ormai da anni alla guida dei colchoneros. Saranno giorni intensi per prendere la miglior decisione possibile: il portale spagnolo, fichajes, ha fatto intendere come sia già in lista di sbarco per una nuova avventura in Serie A.