Giallo Inter-Atletico, braccio di Molina ma niente rigore: cosa è successo

Proteste nerazzurre e mistero su quanto accaduto nell’area di rigore dell’Atletico Madrid: tocco di mano di Molina, arbitro e Var lasciano correre

Subito incandescente l’atmosfera a San Siro per Inter-Atletico Madrid. Al 14′ minuto proteste nerazzurre per un presunto tocco di braccio di Molina su una conclusione di Lautaro Martinez, deviata da un calciatore degli spagnoli.

Un’azione sulla quale l’arbitro non interviene e neanche il Var si sofferma, con la partita che riprende subito senza alcuna interruzione per un possibile check. Ma cosa è successo nell’area davanti alla porta di Oblak.

Tutto nasce, come detto, da una conclusione di Lautaro Martinez: il tiro è deviato da un difensore dell’Atletico e la palla carambola sul braccio di Molina. Per l’arbitro Kovacs (e il VAR) nulla di irregolare nonostante le proteste nerazzurre.

Inter-Atletico Madrid, subito proteste: la moviola

L’Inter quindi ha chiesto un rigore subito in avvio di partita, anche se le proteste nerazzurre non sono state molto accese. Le immagini mostrano Molina che tocca effettivamente la palla con il braccio che non sembra però aumentare la superficie del corpo.

Ad ogni modo, l’arbitro ha lasciato proseguire l’azione e il VAR ha deciso di non intervenire per richiamare l’attenzione del direttore di gara.