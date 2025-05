Bestemmia in campo in Milan-Bologna: le telecamere lo incastrano

E’ successo nel corso del primo tempo della sfida di San Siro tra i rossoneri e i rossoblu: il calciatore meritava il cartellino rosso

E’ stato un primo tempo povero di emozioni quello che è andato in scena a San Siro. Un’occasione nitida per parte, con Christian Pulisic e Riccardo Orsolini, e poco più.

Così a far notizia in Milan-Bologna è Tommaso Pobega. Il centrocampista dei rossoblu, come sottolineano diversi tifosi sui social, ha bestemmiato a due passi dall’arbitro Livio Marinelli di Tivoli. Per l’italiano, però, nessun provvedimento: e dire che le immagini non lasciano davvero dubbi.

bestemmione live di pobega importante — cardinale porco (@CiauEngioier) May 9, 2025

Se Pobega avesse giocato questa partita con la maglia del Milan, avrebbe già avuto 4 gialli. — Danilo🔴⚫ 🇺🇦 🇮🇱🎗עם ישראל חי – Am Yisrael Chai (@RuoccoDanilo) May 9, 2025

Sono diversi i tifosi che su X sottolineano quanto successo. Adesso bisognerà capire se ci sarà la prova tv per il centrocampista del Bologna. L‘accaduto ha ovviamente riportato alla mente il caso Lautaro Martinez, che ha fatto tanto discutere per settimane, prima dell’arrivo del patteggiamento che ha portato l’argentino a pagare una multa per archiviare il tutto.

Milan-Bologna, primo tempo da dimenticare: ecco cosa è accaduto

Come detto, è stato un primo tempo giocato a ritmi davvero bassi. Il Milan, nonostante i titolari in campo – a parte lo squalificato Rafa Leao e l’infortunato Youssouf Fofana – non si è mai reso pericoloso se non con un tiro di Christian Pulisic.

Il Diavolo ha dunque giocato al piccolo trotto senza impegnare particolarmente Lukasz Skorupski. Non è andata molto diversamente a Mike Maignan. Il francese ha sporcato i guanti solamente, quando è stato chiamato a distendersi su un tiro di Dominguez.

Il primo tempo, inoltre, è stato caratterizzato da due sostituzioni obbligate: sia Sergio Conceicao che Vincenzo Italiano hanno dovuto effettuare due cambi. Il Bologna ha perso per infortunio Martin Erlic (è entrato al trentesimo Jhon Lucumi); il Milan, invece, ha dovuto fare a meno dal quattordicesimo di Fikayo Tomori, che ha accusato un problema alla testa. Per l’inglese ex Chelsea non dovrebbero esserci problemi in vista della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì prossimo all’Olimpico di Roma.