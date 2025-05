“Ultimi giorni di Giuntoli”: dal Milan alla Juve, sostituto clamoroso

Stando alle ultime indiscrezioni John Elkann ha deciso di licenziare l’attuale Football director. Il possibile erede “ricorda Marotta”

Il vento della rivoluzione, l’ennesima degli ultimi anni, soffia forte a Torino. Precisamente in casa Juventus, sul campo concentrata per l’obiettivo Champions. Un obiettivo complicatosi ulteriormente con la sconfitta di Parma, ecco perché lo scontro diretto con la Lazio non può essere sbagliato dalla squadra di Tudor. Non sicuro di restare sulla panchina neanche se riuscisse ad arrivare quarto, cioè a tagliare il traguardo massimo prefissato il giorno del suo arrivo.

In bilico non c’è però solo il tecnico croato, ma mezza rosa e soprattutto lui: Cristiano Giuntoli. Ovvero il principale responsabile della disastrosa stagione dei bianconeri. Il fallimento del progetto Thiago Motta, oltre a una campagna acquisti estiva caotica e dispendiosissima, sono il suo fallimento, che adesso rischia di pagare a caro prezzo.

Col passare dei giorni, quindi con l’avvicinarsi alla fine dell’annata, si fanno sempre più insistenti le voci di un suo possibile addio. Anzi, di un suo possibile licenziamento, dato che ha altri tre anni di contratto.

Difficile entrare nella testa di John Elkann, ma l’ipotesi rivoluzione societaria, con la testa di Giuntoli prima a cadere, si sta facendo davvero largo. ‘Il Napolista’ va a bomba, dando per certa la cacciata dell’ex dirigente del Napoli due anni dopo il suo arrivo alla Continassa. “Gli ultimi giorni di Giuntoli alla Juve” è metà titolo del pezzo.

“Giuntoli ha le ore contate” alla Juve: il sostituto ricorda Marotta

“Non c’è traccia del tocco di magico dei tempi del Napoli. Ed è la ragione per cui alla Continassa non hanno più dubbi: ‘Cristiano ha le ore contate’. (…) Fra qualche settimana Elkann metterà mano agli assetti societari. Ripartendo proprio dal direttore sportivo”, scrive Giuseppe Alberto Falci.

Il sito d’informazione napoletano fa anche i nomi dei possibili sostituti di Giuntoli. Due nello specifico: Giovanni Sartori del Bologna e Giovanni Carnevali del Sassuolo. “Profili più che autorevoli per rivestire il ruolo di responsabile dell’area sport della Continassa.

Sartori è un uomo di campo e scopritore di talenti”, ma ha appena rinnovato col Bologna nel bel mezzo delle voci che lo davano in lizza per la scrivania al Milan. Invece “Carnevali ricorda più Beppe Marotta. più politico, più uomo di relazioni”, per questo motivo sembra al momento il favorito.