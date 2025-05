Tudor demolito in diretta: “La Juventus avvantaggia le rivali”

Il tecnico croato si gioca la permanenza in bianconero, il parere sul futuro del club torinese e sugli equilibri del campionato di Serie A

Tre giornate alla fine di un campionato tiratissimo, in cui tutto è ancora da decidere su tutti i fronti principali. Tiene banco non soltanto la corsa scudetto, ma anche quella per un piazzamento in Champions, più incerta e appassionante che mai. Una lotta in cui anche i dettagli potranno essere determinanti.

La Juventus deve centrare l’accesso alla principale competizione europea e non può permettersi di fallire. Per questo, a fine marzo, ha deciso per l’addio a Thiago Motta e per affidare la panchina a Tudor. Che sta provando a fare il possibile, ma che dovrà lottare punto a punto con Lazio, Roma e Bologna per raggiungere il traguardo. Quattro squadre in un punto e lo scontro diretto con i biancocelesti di sabato dal peso specifico enorme.

La posizione di Igor Tudor è inevitabilmente uno degli argomenti caldi del momento. Come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Tudor si gioca una conferma difficile alla Juventus e la sensazione che è anche raggiungere l’obiettivo potrebbe non bastargli per rimanere in sella.

Juventus, Agresti boccia Tudor: “Nessuna svolta, non credo che resterà”

Oltretutto, l’impatto del croato viene ridimensionato, nei commenti degli addetti ai lavori. Come nel caso di Stefano Agresti, il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ che a ‘Radio Radio’ sostiene come la Juventus di Tudor non stia affatto incantando.

Ecco le sue dichiarazioni: “Non ho visto questa grande svolta con Tudor e dei progressi particolari. Parliamo di un allenatore che ha vinto le tre gare giocate in casa, ma fuori casa ha raccolto due pareggi e una sconfitta. Alla fine non credo che la Juventus lo terrà, se accadesse potrebbe anche essere un vantaggio, ma per le concorrenti”. Insomma, il suggerimento, per i bianconeri, sarebbe quello di rivolgersi a un altro allenatore, nella prossima annata, se si vuole andare davvero a caccia di una svolta e di un ritorno a lottare per grandi traguardi.