Tegola Champions, lesione UFFICIALE: stagione finita

Il comunicato del club conferma la lesione muscolare che lo mette fuori gioco verosimilmente per le ultime partite della stagione

Si avvicinano le ultime tre giornate di campionato di questa Serie A intensa ed emozionante, di certo combattuta fino alla fine. Ad ora l’unico verdetto è stata la retrocessione del Monza arrivata aritmeticamente nell’ultimo turno col duro ko contro l’Atalanta. Il resto è ancora tutto apertissimo, a partire dallo scudetto, anche se il Napoli ha bisogno di 7 punti contro Genoa, Parma e Cagliari per celebrare il suo quarto titolo senza guardare i risultati dell’Inter. Che comunque domenica deve giocare in casa del Torino, non semplicissimo.

Per la Champions è bagarre totale, con quattro squadre in primo piano: Juve, Roma e Lazio a pari punti col Bologna a -1. Più staccata la Fiorentina a -4 e l’Atalanta che invece ha 5 punti di vantaggio. Ma in ogni caso deve guadagnersela almeno matematicamente. Saranno importanti le condizioni fisiche dei singoli giocatori e le assenze per l’ultimo sprint, come ha testimoniato la stessa Inter che nelle ultime settimane ha patito parecchio perdendo diversi punti che possono essere fatali per lo scudetto.

Tra infortuni e squalifiche anche la Juventus ha dovuto fare a meno di qualche tassello importante, ma sabato affronterà una Lazio in emergenza terzini. Qualche problemino ce l’ha pure l’Atalanta, che lunedì sera ospiterà la Roma in un altro scontro diretto. A Gasperini mancherà Hien, fermato dal Giudice Sportivo: assenza pesantissima, soprattutto se associata a quella di Kolasinac. Non solo, perché è diventata ufficiale un’altra tegola per il tecnico della Dea.

Atalanta, infortunio Cuadrado: c’è lesione

Come detto, l’Atalanta dovrà rivedere la difesa contro la Roma vista l’assenza di Hien per squalifica. Da valutare sarà Posch, che ieri si è allenato a parte e ha comunque qualche chances, ma non sarà al meglio. Ma la brutta notizia è quella che mette fuori gioco Juan Cuadrado probabilmente per il resto della stagione. Il colombiano, come riportato dal club, ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Ovviamente out con la Roma, ma in sostanza anche per le ultime due contro Genoa e Parma.

Almeno Gasperini ha recuperato subito Kossounou, uscito anzitempo a Monza per un fastidio alla gamba che era stata operata. L’ivoriano potrebbe giocare titolare con Djimsiti, ma da valutare chi chiuderà la linea difensiva a tre. Tra le possibilità anche l’arretramento di Bellanova o addirittura Ruggeri, anche se il ko di Cuadrado apre un problemino sulle fasce, oppure l’inserimento di Toloi.