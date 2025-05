Papa Leone XIV e il calcio: per chi tifa Robert Prevost

Eletto Papa Leone XIV ed in tal senso arriva una rivelazione non di poco conto: ecco per chi fa il tifo Robert Prevost, il cardinale americano chiamato a succedere a Papa Francesco. Tutti i dettagli a riguardo.

La grandezza dello sport è proprio quella di abbattere tutti i confini e di ridurre le distanze tra le persone. Una sorta di lingua universale, come la danza o la musica. Questo per un motivo molto semplice: sono tante, infatti, le emozioni che trasmette durante una partita. In tal senso, era noto l’amore di papa Francesco nei confronti del San Lorenzo, la squadra per cui ha sempre fatto il tifo. E, dichiarandolo, ha abbattuto un muro facendo incuriosire ora tutti sulle passioni sportive del nuovo pontefice.

Già, perché è di oggi la notizia dell’elezione a papa di Robert Prevost, cardinale americano che a 69 anni raccoglie l’onere ed il compito di guidare la cristianità in tempi a dir poco bui. E’ noto il suo amore per il tennis, sport che lui ha praticato da ragazzo anche con buoni risultati, pur senza mai arrivare al professionismo. Ma non tutti sanno che anche nel suo caso la sua storia personale si intreccia con il calcio e con l’amore per questo sport. Andiamo a vedere quello che si sa da questo punto di vista.

Per quale squadra fa il tifo Papa Leone XIV

Americano di nascita, non si può certo dire che da quelle parti il calcio sia lo sport per eccellenza. Sono altre le preferenze per quel popolo, ma la storia di Robert Prevost è interessante per tanti motivi. Tra cui anche un lungo periodo trascorso in Perù. Per la precisione nel periodo dal 1985 al 1986 e dal 1988 al 1998 come parroco, funzionario diocesano, professore di seminario e amministratore. Ed è proprio lì che, come raccontato da NacionFutbol, ha scoperto il suo amore per il calcio.

A quanto pare, infatti, quello che oggi tutto il mondo conosce come Papa Leone XIV è stato testimone della fondazione del Club Deportivo Universidad César Vallejo, un club peruviano che oggi milita nella Seconda Divisione del campionato peruviano, vale a dire l’equivalente della nostra Serie B . Ma non rappresenta per lui l’unico amore calcistico, perché a questo campionato partecipa anche la Juan Pablo II College Sports Club Association. Già dal nome si può capire molto: si tratta del club dedicato a Papa Giovanni Paolo II, uno dei volti più forti ed evocativi di tutta la cristianità.