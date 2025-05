PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-REAL BETIS 2-2: ancora Ezzalzouli punisce la Viola, super Robin Gosens e De Gea ma non bastano

I top e flop della semifinale di ritorno di Conference League disputata all’Artemio Franchi di Firenze

Pagelle Fiorentina-Real Betis

Voti Fiorentina

De Gea 7

Pongracic 5,5 (Zaniolo 6)

Comuzzo 6,5

Ranieri 6,5

Dodo 5,5 (Colpani 6)

Mandragora 6

Adli 5,5 (Richardson 5,5)

FLOP Fagioli 5 – Timido dal primo minuto fino a quando viene sostituito e scuote anche la testa perché non vorrebbe lasciare il campo. Verticalizza poco, fa girare lentamente la palla. Contributo mediocre (Folorunsho 5)

TOP Gosens 7 – Nessuno vuole essere Robin. Ha provato a indossare la maschera di Batman, ma i è costretto a uscire perché stremato. Il ricambio non è della stessa pasta (Parisi 5,5)

Kean 6,5

Gudmundsson 5,5 (Beltran 5,5)

All. Raffaele Palladino 5,5

Voti Real Betis

Vieites 6

Sabaly 5,5 (Bellerin s.v, Garcia)

Natan 5

Bartra 6 (Mendy 6)

Rodriguez 5,5

FLOP Cardoso 5 – I due gol di Gosens arrivano a causa della sua marcatura sbagliata sui corner

Isco 6,5

Lo Celso 6 ( TOP Ezzalzouli 7 – L’uomo partita. La decide lui con un gol pesantissimo ai supplementari. Ma in realtà già nel secondo tempo, quando è entrato)

Antony 7

Bakambu 5,5 (Altimira 6)

Fornals 6 (Ruibal 6)

All. Manuel Pellegrini 6,5

Tabellino Fiorentina-Real Betis 2-2

Marcatori: 30′ Antony, 34′, 43′ Gosens, 98′ Ezzalzouli

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic (105′ Zaniolo), Comuzzo, Ranieri; Dodo (105′ Colpani), Mandragora, Adli (46′ Richardson), Fagioli (88′ Folorunsho), Gosens (95′ Parisi); Kean, Gudmundsson (95′ Beltran)

Real Betis (4-3-3): Vieites; Sabaly (87′ Bellerin, 114′ Pablo Garcia), Natan, Bartra, Rodriguez; Cardoso, Isco, Lo Celso (58′ Ezzalzouli); Antony, Bakambu (90′ Altimira), Fornals (90′ Ruibal);

Ammoniti: Dodo (F), Fornals (B), Richardson (F), Kean (F), Fagioli (F), Natan (B), Ranieri (F), Folorunsho (F)

Espulsi:

Arbitro: Nyberg (SVE); assistenti: Beigi e Soderkvist; IV: Al-Hakim; VAR: Van Boekel; Avar: Ruperti

Spettatori: 22 mila

Note: 3′ di recupero nel primo tempo, 4′ di recupero nel secondo tempo; 2′ di recupero nel primo tempo supplementare, 3′ di recupero nel s. tempo supplementare.

La finale tra Chelsea e Real Betis si disputerà il 28 maggio in Polonia, a Breslavia al Wroclaw Stadium.