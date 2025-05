Non solo calcio, Leone XIV ha un’altra passione: il Papa mette d’accordo gli italiani

Non è il pallone l’amore sportivo del successore di Pietro. Ecco cosa ama praticare nel tempo libero Robert Francis Prevos

La Chiesa Cattolica ha il suo nuovo papa, Leone XIV. E’ questo il nome che ha deciso di prendere il cardinale Robert Francis Prevos, dopo la fumata bianca di questo pomeriggio.

L’otto maggio 2025 è diventata dunque una data storica per il mondo cristiano, con il primo papa americano della storia. Come accade in queste circostanze, nei momenti immediatamente dopo la nomina, i giornali di ogni parte del globo stanno provando a presentare ai propri lettori la figura di Robert Francis Prevos. In pochi, d’altronde, si erano informati sul Cardinale, nato a Chicago il 14 settembre 1955, che di certo non era tra i favoriti per il dopo Francesco.

E’ facile così trovare notizie di ogni tipo relative a Papa Leone XIV, un figlio di Sant’Agostino, come si è voluto definire subito, con le sue prime parole davanti ai suoi fedeli.

Robert Francis Prevos viene ordinato sacerdote nel 1982 e dopo tre anni vola in Perù per una missione agostiniana, con la quale abbraccia la cultura sudamericana. L’americano ha anche una laurea in Matematica, conseguita presso la Villanova University nel 1977, un Master in Teologia presso la Catholic Theological Union di Chicago, oltre ad una licenza e un dottorato in diritto canonico.

La svolta nella sua ‘carriera’ ecclesiastica avviene il 30 settembre 2023, quando con Papa Francesco diventa cardinale. Prevos è membro di sette dicasteri vaticani, oltre che della Commissione per il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Papa Leone XIV e il suo amore per il tennis

Nel tracciare la figura di Leone XIV è immancabile sottolineare il suo lato sportivo. Di Papa Francesco conoscevamo bene la sua passione per il calcio e il suo legame con il San Lorenzo.

La passione di Robert Francis Prevost è, invece, un’altra. Il primo amore dell’americano è sicuramente il tennis. Uno sport con il quale può certamente entrare in sintonia con gli italiani, sempre più innamorati della racchetta grazie a Jannik Sinner.

La Gazzetta dello Sport riporta così un’intervista in cui Robert Francis Prevos svelava la sua passione per il tennis: “Mi considero un dilettante. Da quando ho lasciato il Perù ho avuto poche occasioni di allenarmi, quindi non vedo l’ora di tornare in campo“. Sul giornale rosa si possono leggere ulteriori dettagli in merito all’amore del nuovo papa per la racchetta: Leone XIV avrebbe infatti un ottimo rovescio.