Juventus, nuova big per Vlahovic: annuncio da Milano

Dusan Vlahovic è al lavoro per conoscere subito il suo futuro. L’attaccante serbo della Juventus è pronto a cambiare aria: ecco il nuovo intreccio da Milano

Saranno settimane intense per la decisione dell’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. La sua avventura con la squadra bianconera sembra essere ormai arrivata ai titoli di coda: spunta il nuovo affare per la prossima stagione.

Tutto può cambiare rapidamente per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus ha attraversato momenti duri in maglia bianconera: ha realizzato 14 gol complessivamente in stagione, ma i tifosi si aspettavano qualcosa in più così come la dirigenza. Spunta un nuovo affare decisivo in vista della prossima stagione: ecco la verità da Milano con l’annuncio a sorpresa. Vlahovic è pronto a tornare a segnare con regolarità regalando nuovi trofei ai suoi prossimi tifosi: può dire subito addio alla Juventus, ormai ci siamo.

Calciomercato Juventus, nuovo annuncio per il futuro di Vlahovic: la verità

La dirigenza bianconera dovrà così conoscere la sua decisione in tempi brevi per programmare la prossima stagione. Spunta il nuovo annuncio da Milano: ecco tutta la verità per tornare a brillare di luce propria.

Come svelato da SportMediaset, Dusan Vlahovic è ormai pronto a dire addio alla Juventus. Arsenal e Tottenham non hanno paura di sborsare i 12 milioni di euro, previsti dal suo contratto con i bianconeri. Potrebbero essere così le ultime tre sfide in Serie A per poi prendere così una nuova direzione in ottica futura.

La Juventus sarà protagonista anche al Mondiale per Club, ma ora l’obiettivo principale è la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. In caso contrario, ci sarà un nuovo fallimento per la dirigenza torinese: il ds Giuntoli è già al lavoro per allestire una rosa super competitiva in attesa della nomina del nuovo allenatore.

Una voglia immensa di arrivare a brillare in grandi palcoscenici dopo una stagione ricca di alti e bassi con Thiago Motta e Tudor. Ecco la decisione in vista della prossima stagione con tante big della Premier League pronte a puntare sull’attaccante serbo. L’Italia resterà sempre la sua seconda casa dopo l’exploit con la Fiorentina a partire dalla Primavera viola. Un percorso di crescita intrigante per lui, ma ora è tutto pronto per una nuova svolta per il futuro. Il ds Giuntoli dovrà correre subito ai ripari: il primo nome della lista è quello di Victor Osimhen.