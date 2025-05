Il nuovo allenatore ‘come’ Papa: con l’arrivo dei Friedkin pronta la decisione ufficiale

L’ironia dei tifosi giallorossi, in attesa del nuovo CEO e dell’allenatore, nella giornata della nomina del successore di Pietro

E’ un giorno speciale per i cattolici. Nel pomeriggio, il cardinale Robert Francis Prevost è diventato il nuovo Papa, prendendo il nome di Leone XIV.

Gli occhi di tutto il mondo, così, sono rivolti a Roma, alla Città del Vaticano. Anche il popolo del calcio non è rimasto indifferente alla nomina del successore di Pietro. La Roma, ad esempio, con un post su X, ha voluto dare il proprio benvenuto al Vescovo della Capitale:

“L’AS Roma partecipa alla gioia della città e del mondo intero per l’elezione di Papa Leone XIV, e rivolge i più calorosi auguri per il suo pontificato”. Si può leggere sul profilo ufficiale del club giallorosso. Il post, così, è stato preso d’assalto dei tifosi, che inevitabilmente hanno fatto dell’ironia.

I messaggi su X dei giallorossi

Pensate…è stato più veloce il Vaticano ad eleggere il nuovo Papa che voi a scegliere il nuovo allenatore della Roma.

INCOMPETENTI!!!!

Dovete fare ancora un CEO, nominare nuovi dirigenti e fare l’allenatore.#NOAllegri #Friedkinout — Gio_15 🐺 (@Giovanniviglio6) May 8, 2025

Oggi è attivato Friedkin in Italia e hanno fatto il Papa americano. Altro che l’allenatore. — Nikita | Elena (@nikita82roma) May 8, 2025

CEO della Roma: 8 mesi e passa CEO del Vaticano: 1 giorno Grazie @Friskies — Cane della VIOLESIA 🐕🇲🇾🟣 (@Moussolinho) May 8, 2025

Resta da capire come potrà Claudio Ranieri gestire il doppio impegno — Michele Fusco (@mike_fusco) May 8, 2025

Resta da capire come potrà Claudio Ranieri gestire il doppio impegno — Michele Fusco (@mike_fusco) May 8, 2025

Sì ma annunciate Allegri adesso @friedkingroup — andrea torn7 (@andreatorni) May 8, 2025

Il Vaticano è più efficiente di voi a nominare nuovi dirigenti, pagliacci — DavidASR™ (@DFDYR98) May 8, 2025

Pensate…è stato più veloce il Vaticano ad eleggere il nuovo Papa che voi a scegliere il nuovo allenatore della Roma.

INCOMPETENTI!!!!

Dovete fare ancora un CEO, nominare nuovi dirigenti e fare l’allenatore.#NOAllegri #Friedkinout — Gio_15 🐺 (@Giovanniviglio6) May 8, 2025

complimenti a Ranieri, non finisci mai di stupirci❤️ — d🪖 (@ihydanpo) May 8, 2025

C’hanno messo de meno a fa un papa che a nominà l’allenatore della Roma — Federico Mastrogiovanni 🏴‍☠️ (@Fedemast) May 8, 2025

Sono davvero tanti i messaggi: i tifosi giallorossi, nella giornata in cui il cui il jet dei Friedkin è atterrato a Roma, ironizzano, chiedendo alla proprietà di far presto nella nomina dell’allenatore, ma anche del CEO. Questi non possono che essere i giorni del Conclave giallorosso: tutti sono in attesa del successore di Claudio Ranieri.