Gosens non basta, il Betis in finale dopo i supplementari

Ecco come è andata la sfida di Conference League dello stadio Franchi, tra la squadra di Raffaele Palladino e gli spagnoli

Niente da fare per la Fiorentina di Raffael Palladino contro il Betis. Ai Viola non riesce l’impresa di volare in finale di Conference League. Il sogno si è infatti infranto ai tempi supplementari.

La partita, contro il Betis non inizia proprio nel migliore dei modi, con gli ospiti che vanno in vantaggio con Antony. L’attaccante degli spagnoli è bravissimo a trovare la traiettoria perfetta su punizione alla mezzora: il pallone calciato si insacca così alle spalle di De Gea, che non appare avere, comunque, grandissime colpe.

La Fiorentina, dopo il gol subito, sembra poter pagare il colpo, ma in pochi minuti, il risultato del Franchi viene ribaltato. Ci pensa così Gosens – sempre su azione da corner – a trovare il gol del pareggio e poi quello del due a uno, al 34esimo e al 42esimo. La Viola va dunque negli spogliatoi in vantaggio.

Nel secondo tempo le due squadre provano a trovare il gol, ma senza fortuna. L’esterno tedesco nel finale sfiora addirittura il tris, ma prima dell’inizio del recupero è il Betis ad andare ad un passo dalla rete qualificazione, sempre con Antony, decisamente il più pericoloso tra i biancoverdi. Stavolta De Gea, però, è davvero super. Con le parate dello spagnolo, la partita va ai tempi supplementari.

FIorentina-Betis decisa ai supplementari: ecco come è andata

Al settimo minuto del primo tempo supplementare, Ezzalzouli gela il Franchi, pareggiando i conti. Un gol che di fatto qualifica il Betis per la finale.

La Fiorentina, infatti, non riesce più a reagire e a trovare quel gol che avrebbe portato le due squadre ai rigori. Ad esultare è dunque la squadra spagnola. Alla squadra di Raffaele Palladino adesso non resta che il campionato per provare a centrare ancora la qualificazione in Europa.

La finale di Conference League, che si giocherà il prossimo 28 maggio allo stadio Wroclaw di Breslavia, in Polonia, verrà così giocata dal Betis e il Chelsea, che come ampiamente pronosticato da tutti, ha eliminato il Djurgarden. Dopo il 4 a 1 dell’andata, il club londinese si è imposto 1 a 0 a Londra, grazie ad una rete di Dewesbury-Hall, arrivata al 38esimo del primo tempo.

Fiorentina-Betis 2-2: 30’ Antony (B), 34’ e 42’ Gosens (F), 97′ Ezzalzouli (B)