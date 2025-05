DIRETTA Conference League, Fiorentina-Betis: le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra i viola di Palladino e i biancoverdi di Pellegrini in tempo reale

La Fiorentina ospita il Betis a Firenze in una gara valida come ritorno delle semifinali di Conference League. Una sfida che deciderà quale formazione strapperà il biglietto per la finalissima di Wroclaw del prossimo 28 maggio, che sarà diretta dall’arbitro svedese Nyberg.

Reduci dalla sconfitta in Serie A contro la Roma che ha praticamente azzerato le speranze di centrare il quarto posto che vale la Champions, i viola di Raffaele Palladino vanno a caccia della terza finale consecutiva di questa manifestazione. Dopo la sconfitta 2-1 rimediata a Siviglia, con il gol di Ranieri a dimezzare il doppio vantaggio iberico siglato da Ezzalzouli ed Antony, i gigliati devono vincere con due o più gol di scarto per ribaltare la situazione e passare il turno.

I biancoverdi di Manuel Pellegrini, che invece vengono dal successo nella Liga contro l’Espanyol, hanno due risultati a disposizione su tre, potendosi permettere anche un pareggio. In caso di sconfitta di misura, invece, la partita andrebbe avanti con i tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport e in chiaro su Tv8, oltre che in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Betis live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Betis

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Fagioli, Adli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

BETIS (4-3-3): Vieites; Sabaly, Natan, Bartra, R. Rodriguez; Cardoso, Isco, Lo Celso; Antony, Bakambu, Fornals. All. Pellegrini

ARBITRO: Glenn Nyberg (Svezia)

PROSSIMI IMPEGNI: Betis-Osasuna domenica 11 maggio ore 21; Venezia-Fiorentina lunedì 12 maggio ore 18:30.