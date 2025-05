Bufera UFFICIALE Inter-Milan: rissa e 12 giornate di squalifica – Calciomercato.it

Pugno duro del Giudice sportivo dopo l’ultimo derby vinto dai rossoneri. Ecco le decisioni nel dettaglio

Pioggia di squalifiche post Inter-Milan. Sono arrivate adesso le decisioni ufficiali del Giudice sportivo.

Dodici giornate di sospensione. Il Giudice sportivo ci va giù pesante sulla stracittadina valevole per i playoff del campionato Under 16, andata in scena domenica scorsa e terminata 1-0 in favore dei rossoneri comunque eliminati grazie al fattore campo. Pugno duro nei confronti di alcuni calciatori delle due milanesi, protagonisti nella rissa avvenuta dopo il triplice fischio.

Maxi rissa e squalifiche: cosa è successo in Inter-Milan under 16

Stangata del Giudice sportivo:

3 giornate di squalifica per Dade Lombardi (Inter);

(Inter); 2 per Caprini (collaboratore tecnico Inter);

(collaboratore tecnico Inter); 2 per Owusu e Allasufi (Inter);

e (Inter); 2 per Seye (Milan);

(Milan); 1 per Rocca (Inter).

Come riportato da ‘Sprint e Sport’, al termine di un derby accesissimo e pieno di ammoniti, “i giocatori hanno iniziato a proferirsi male parole, con tanto di pugni reciproci“. Inoltre, “non appena le squadre sono rientrate negli spogliatoi, è scattato il turno dei genitori sugli spalti.

Urla e insulti, anche qualche piccola spinta, che hanno richiamato subito l’attenzione degli steward presenti al Centro Sportivo”. Per poco non interveniva la polizia: “Perfetta la gestione degli incaricati, che sono riusciti a sedare gli animi, scongiurando l’intervento delle forze dell’ordine, che qualcuno stava per chiamare”.