Serie A, gli arbitri della 36esima giornata: Massa e Sozza per i big match

Si parte venerdì con l’anticipo Milan-Bologna, sabato la super sfida Lazio-Juve, mentre domenica le gare scudetto. Lunedì si chiude con Atalanta-Roma

Sono stati designati gli arbitri della 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A, che prende il via con la sfida tra Milan e Bologna di venerdì – che poi verrà bissata mercoledì prossimo nella finale di Coppa Italia – che sarà diretta da Marinelli. Sabato il primo big match, quello tra Lazio e Juventus, per il quale è stato scelto l’internazionale Massa.

Domenica prosegue il duello a distanza per lo scudetto: prima in campo l’Inter in trasferta con il Torino e poi il Napoli in casa contro il Genoa. Gare che saranno arbitrate rispettivamente da La Penna e da Piccinini. L’altra super sfida è prevista lunedì sera in posticipo tra Atalanta e Roma, per il quale il designatore Rocchi ha deciso di puntare su Sozza. Ecco tutti gli accoppiamenti:

MILAN – BOLOGNA Venerdì 09/05 h.20.45

MARINELLI

PRETI – DI IORIO

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: PATERNA

COMO – CAGLIARI Sabato 10/05 h.15.00

FOURNEAU

SCATRAGLI – CAPALDO

IV: GALIPO’

VAR: GARIGLIO

AVAR: AURELIANO

LAZIO – JUVENTUS Sabato 10/05 h.18.00

MASSA

BACCINI – BERTI

IV: GUIDA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CHIFFI

EMPOLI – PARMA Sabato 10/05 h.20.45

FABBRI

CARBONE – ROSSI M.

IV: PERRI

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI

UDINESE – MONZA h.12.30

CREZZINI

GIALLATINI – DI GIOIA

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA

VERONA – LECCE h.15.00

MARESCA

ROSSI C. – MORO

IV: SACCHI

VAR: DOVERI

AVAR: DI BELLO

TORINO – INTER h. 18.00

LA PENNA

LO CICERO – CECCONI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

NAPOLI – GENOA h. 20.45

PICCININI

PERROTTI – MOKHTAR

IV: FELICIANI

VAR: AURELIANO

AVAR: GARIGLIO

VENEZIA – FIORENTINA Lunedì 12/05 h. 18.30

MARCHETTI

MELI – ALASSIO

IV: DI MARCO

VAR: DI BELLO

AVAR: MARINI

ATALANTA – ROMA Lunedì 12/05 h. 20.45

SOZZA

BINDONI – IMPERIALE

IV: COLLU

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA