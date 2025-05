Milan, ora Conceicao può restare: primo rinforzo dalla Lazio

In maniera inattesa rispetto a quanto visto fino a poche settimane fa, Sergio Conceicao potrebbe seriamente essere confermato sulla panchina del Milan l’anno prossimo. Il primo colpo del nuovo corso può arrivare dalla Lazio.

Dopo tanti esperimenti, non tutti di successo, Sergio Conceicao sembra aver finalmente trovato la quadra per la sua squadra, che ha conosciuto una svolta significativa nelle ultime settimane. Il punto in cui è stata realizzata questa inversione ad U è stata probabilmente la partita vinta in maniera straripante in Coppa Italia contro l’Inter. Il 3-0 alla squadra finalista di Champions League ha ridato entusiasmo e convinzione al Milan, che da quel momento ha messo la quinta, ritrovando anche una forte identità ed una continuità tanto tecnica quanto tattica. Cose sempre mancate nel corso di questa stagione.

Si ha la sensazione, però, che quanto fatto fino a questo momento possa non bastare. Il crocevia fondamentale per la riconferma di Sergio Conceicao potrebbe seriamente essere la finale di Coppa Italia. In caso di vittoria, sarebbe il secondo trofeo vinto dopo la Coppa Italia in pochi mesi. Attenzione, però, al Bologna, che non ha nulla da perdere ed ha il vento in poppa. In caso di conferma, però, il primo rinforzo per il nuovo Milan potrebbe arrivare seriamente dalla Lazio e si tratterebbe di un profilo che rappresenterebbe un salto di qualità in avanti davvero notevole. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Milan, occhi in casa Lazio: nome nuovo per i rossoneri

I due reparti sui quali maggiormente si concentreranno gli sforzi del Milan sono sicuramente il centrocampo e la difesa. Proprio sulla linea arretrata arrivano degli importanti aggiornamenti. Davanti ad offerte importanti, potrebbe salutare almeno uno tra Tomori e Thiaw ed ora emerge un nome nuovo che il Milan sta seguendo con attenzione. Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, infatti, i rossoneri avrebbero inserito nella loro lista di obiettivi anche il nome di Mario Gila, fortissimo centrale difensivo della Lazio.

Sul centrale biancoceleste c’è da tempo la Juventus, ma i bianconeri, ancor di più dei rossoneri, sono un autentico cantiere aperto. Il Milan sta seguendo gli sviluppi di questa situazione, dal momento che c’è da capire anche quella che sarà la posizione di Claudio Lotito, da sempre un osso duro quando c’è da trattare, ma che con il Milan in passato ha già condotto alcune operazioni. Attenzione, dunque, al nome di Gila per il futuro della retroguardia di Sergio Conceicao, allenatore che sarebbe perfetto per le sue caratteristiche.

Classe 2000, lo spagnolo è un giocatore di assoluta affidabilità che in questa stagione ha trovato la sua consacrazione, giocando con la continuità di cui aveva bisogno. 40 partite per lui fin qui, condite da 2 gol. E’ pronto per il salto di qualità.