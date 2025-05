Inter campione d’Europa, quinta italiana in Champions? Ecco cosa dice il regolamento

La situazione in merito alla prossima Champions League e alla presenza di una possibile quinta squadra della Serie A nel caso in cui i nerazzurri dovessero vincere il titolo

L’Inter conquista la sua seconda finale di Champions negli ultimi tre anni. Un risultato importantissimo per la formazione di Simone Inzaghi, che dopo aver superato il Barcellona in un confronto roboante con un complessivo risultato di 7-6, ora punta alla vittoria dopo la sconfitta di Istanbul contro il Manchester City.

Adesso bisognerà capire se a sfidare i nerazzurri sarà l’Arsenal o il Paris Saint-Germain, vittorioso a Londra nella gara d’andata per 0-1. Per entrambe le compagini si tratterà della seconda finale della storia. Sia gli inglesi che i parigini ne hanno infatti giocata una ed entrambi i club l’hanno persa. Nel 2006 l’Arsenal contro il Barcellona e nel 2020 il Psg contro il Bayern Monaco. Se però a vincere a Monaco dovesse essere l’Inter, cosa accadrebbe? Il successo nerazzurro garantirebbe all’Italia una partecipante in più alla prossima Champions League?

Inter campione d’Europa? Cosa cambia in Serie A

Facciamo subito chiarezza: l’eventuale vittoria dell’Inter in Champions League non garantirebbe alla Serie A di avere 5 squadre nella massima competizione europea il prossimo anno.

I 5 posti andranno a Spagna e Inghilterra per posizionamento del ranking. L’Italia avrebbe potuto ottenere il quinto posto nella Champions 2025/2026 soltanto nel caso in cui l’Inter (poi vincitrice) fosse arrivata quinta in campionato. Cosa ormai impossibile visto il distacco dei nerazzurri dalle restante compagini, visto che i nerazzuri hanno 11 punti di vantaggio dalla Juventus, quarta in classifica, con i bianconeri tra l’altro appaiati a Roma e Lazio.

Nessuna speranza dunque per le compagini di Serie A di vedere, come quest’anno, cinque squadre italiane nella prossima Champions League, ma una speranza di vedere otto squadre in Europa c’è. Perché se la vincitrice della Coppa Italia, Milan o Bologna, non riuscisse a posizionarsi tra le prime sei, ma soprattutto se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League, allora all’Italia spetterebbero quattro posti in Champions League, tre in Europa League e uno in Conference. Sempre che i viola, vincendo il trofeo, non si piazzino tra le prime sei in classifica. A quel punto ad andare in Conference sarebbe proprio la sesta classificata della Serie A, al momento la Lazio.