Inter-Barcellona non è finita: “Errore tecnico per rigiocarla, è da prova tv”

Succede proprio per la partita di San Siro, valevole per la semifinale di ritorno di Champions League: ecco cosa è accaduto

E’ stata una partita davvero incredibile quella che si è giocata a San Siro. Una partita ricca di emozioni e di gol. Una partita che ha portato l’Inter di Simone Inzaghi in finale di Champions League, grazie ad una vittoria arrivata ai tempi supplementari, con una rete di Davide Frattesi.

I novanta minuti regolamentari si erano, invece, conclusi sul 3 a 3: ad andare avanti di due centri erano stati i nerazzurri, poi il ribaltone del Barcellona, che sembrava poter volare a Monaco di Baviera, ma Francesco Acerbi ha portato la sfida ai tempi supplementari, dove – come detto – ci ha pensato l’ex centrocampista del Sassuolo a fare esultare tutto il popolo interista.

La sfida è stata davvero ricca di emozioni. Una sfida che gli appassionati di calcio si porteranno con loro per molto tempo. C’è così chi come Salvatore, su X, invita a rigiocare la sfida

Trovate un errore tecnico per fare ripetere la partita! vogliamo altri cento #InterBarcellona — Salvatore (@SaIvatorissimo) May 6, 2025

“Trovate un errore tecnico per far ripetere la partita! Vogliamo altri cento Inter-Barcellona”, scrive un utente di X. Difficile davvero dargli torto.

Festa e sputi: Inter-Barcellona su X

Ma sui social, oltre ad esultare, per la grande impresa dell’Inter. Si sottolinea come il Barcellona nel corso della partita avrebbe meritato di rimanere in dieci.

Va bene che non l’ha vista l’arbitro, ma assurdo che non se ne accorge il var… ora deve esserci la prova tv secondo me per squalificarlo

— ok ko (@okko984) May 6, 2025

Comunque c’è uno sputo di Martinez su Acerbi, da rosso e da squalifica minimo di 3 giornate! — RaffaeleLoi ⭐️⭐️ (@RaffaeleInter78) May 6, 2025

Sputo evidentissimo, episodio da Var!! — Stefano Vicini (@stevevicrn) May 6, 2025

Francesco Acerbi, central, tiene 37 años y lleva más de 20 temporadas como profesional. Ha disputado competiciones europeas por 9 años. Y nunca había anotado un gol. Hasta que hoy, vs Barcelona, decidió ir al área contraria y sin que nadie lo esperara, empató la serie vs Inter… pic.twitter.com/3oHy5DPmqG — Juez Central (@Juezcentral) May 6, 2025

No no guarda bene, c’è un video da dietro dove si vede martinez. Sembra che carichi uno sputo — Matteo Bielli (@MatteoBielli85) May 6, 2025

Martinez sputa su Acerbi altro che diverbio.

Espulsione da var pic.twitter.com/iKXsUZt04P — 𝔸𝕣𝕜𝕠𝕤 ✪ Viva l’Italia antifascista 🚩 (@Arkos71) May 6, 2025

Si sottolinea, dunque, il grande errore dell’arbitro e c’è chi chiede la prova tv per la squalifica del calciatore del Barcellona, Inigo Martinez.