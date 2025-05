DIRETTA Champions League, PSG-Arsenal: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà la semifinale di ritorno di Champions League tra londinesi e parigini

Dopo l’emozionate ed epica impresa contro il Barcellona, l’Inter conoscerà questa sera la propria avversaria nella finale di Champions League. Forte dell’uno a zero in terra britannica, il PSG ospita l’Arsenal in una semifinale di ritorno che si preannuncia molto combattuta.

La squadra allenata da Luis Enrique non vuole dilapidare il vantaggio ottenuto e va a caccia di un nuovo appuntamento con la storia dopo la finale persa nel 2020 contro il Bayern Monaco di Hansi Flick. Ironia della sorte, la gara del 31 maggio si disputerà proprio a Monaco di Baviera e giocarsi il mata mata proprio nello stadio degli ultimi carnefici rappresenta un ulteriore stimolo per i padroni di casa.

Dopo lo spavento di Londra, il tecnico spagnolo ha pienamente recuperato Ousmane Dembelé e potrà contare sulla rosa praticamente al completo. Per quanto riguarda i Gunners, dopo un mese e mezzo Mikel Arteta ritrova nella lista dei convocati Riccardo Calafiori, ma in avanti dovrà ancora una volta affidarsi al tridente leggero. Calciomercato.it seguirà la partita dello stadio “Parco dei Principi” in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI PSG-Arsenal

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Barcola, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta

ARBITRO: Il direttore di gara sarà Felix Zwayer (Germania). Il fischietto tedesco ha tre precedenti con i londinesi (due vittorie e un pareggio) e due precedenti con i pargini (una vittoria e un pareggio).