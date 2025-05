Carlos Augusto verso Monaco: “Ecco chi voglio in finale”. E ‘Calha’ lo disturba | VIDEO CM.IT

Impresa dell’Inter che elimina il Barcellona dopo i supplementari e conquista la finalissima di Champions League. Le dichiarazioni di Carlos Augusto dalla pancia del Meazza

Festa Inter al Meazza, dopo una semifinale di ritorno pirotecnica contro il Barcellona. Blaugrana fuori dai giochi, con la squadra di Simone Inzaghi che riscrive la storia.

In zona mista prima di lasciare San Siro esulta anche Carlos Augusto, entrato nella ripresa al posto di Dimarco: “È stata una grande semifinale, il Barcellona ha dimostrato di essere una squadra fortissima. Acerbi meritava questo gol, ma tutto il gruppo ha fatto la differenza. È stata una partita incredibile“, le parole raccolto anche dal nostro inviato dopo il match.

Inter-Barcellona, Carlos Augusto e la finale di Champions: “PSG o Arsenal? Non ho preferenze”

L’Inter stacca così il pass per la finalissima di Champions League del prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera, dove incrocerà una tra Paris Saint-Germain o Arsenal.

Carlos Augusto, disturbato scherzosamente durante l’intervista dalla musica a tutto volume di Calhanoglu, aggiunge sulla magica serata di San Siro: “I tifosi sono spettacolari e adesso andiamo a Monaco per vincere. Abbiamo ancora il campionato, però questa è una serata indescrivibile. PSG o Arsenal in finale? Non ho preferenze, dobbiamo pensare solo a noi stessi e poi vediamo“.