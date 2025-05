Sentenza UFFICIALE del TAS: “Si deciderà tutto con lo spareggio”

E’ arrivato il verdetto della Fifa in merito al Mondiale per Club. E’ stato violato l’articolo 10.1 del regolamento sulle multiproprietà

Tra giugno e luglio si disputerà il primo Mondiale per Club a 32 squadre. Sono già stati sorteggiati gli otto gironi del torneo che si disputerà negli Stati Uniti, ma in realtà non si conoscono ancora tutte le partecipanti. La sentenza del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) di Losanna, ha infatti respinto i ricorsi del Leon, del Pachuca e della LDA (Asociacion Liga Deportiva Alajuelense).

E’ stato infatti constatata la violazione dell’articolo 10.1 del regolamento sulle multiproprietà. Quindi i messicani del Pachuca potranno partecipare alla manifestazione iridata, mentre il Leon resta fuori, che era inserito nel girone D con gli inglesi del Chelsea, gli africani dell’Esperence Tunisi e i brasiliani del Flamengo. Ecco il comunicato ufficiale della Fifa per stabilire che ci sarà uno spareggio per prendere il posto degli esclusi:

“In linea con il regolamento applicabile del torneo, la FIFA ha deciso che la squadra che sarà ammessa in sostituzione del Club Leon verrà determinata attraverso uno spareggio tra il Los Angeles FC e il Club America. La squadra vincente si qualificherà automaticamente alla Coppa del Mondo per Club 2025 e prenderà il posto del Club Leon nel Gruppo D. Ulteriori dettagli relativi alla partita di spareggio, inclusi data, sede, orario del calcio d’inizio e vendita dei biglietti, saranno comunicati a tempo debito”.