Ribaltone Inter: 4 addii annunciati e tesoretto per i colpi – Calciomercato.it

L’Inter è vicina a quella che sarà una nuova rivoluzione tecnica. Quasi simile a quella avvenuta nel 2023, dopo la finale di Champions League persa a Istanbul. Come allora, il club di viale della Liberazione dovrà operare molto sul mercato in previsione dei numerosi addii.

Il tema Inter è stato lungamente affrontato nella nuova puntata di TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube.

Inter, da Arnautovic a Taremi, sarà rivoluzione

Partiamo dalle certezze, ovvero da Correa e Arnautovic in scadenza di contratto a fine giugno. L’austriaco ha una opzione per il prolungamento fino al 2026, ma ad oggi l’Inter non sembra intenzionata ad esercitarla. Entrambi potrebbero proseguire l’esperienza in Serie A, ma con un’altra maglia.

Restando all’attacco, in uscita c’è anche Mehdi Taremi. L’Inter ha bocciato l’iraniano (contratto fino al 2027) dopo una stagione molto deludente: ha segnato solo 3 gol e, soprattutto, fornito prestazioni davvero scadenti. A sua discolpa i guai fisici, nello specifico la pubalgia che ha senz’altro inficiato sull’esperienza in nerazzurro.

Anche Zielinski e Frattesi potrebbero dire addio

In bilico anche la posizione dell’altro acquisto a zero dell’ultima campagna acquisti estiva, vale a dire Piotr Zielinski. Il rendimento del polacco, appena rientrato dopo uno stop di due mesi, è stato leggermente superiore a quello dell’iraniano, anche se come l’ex Porto ha un contratto pesante: 4,5 milioni a stagione fino al 2028.

Potrebbe dire addio all’Inter, infine, pure Davide Frattesi. La mezz’ala capitolina voleva andare via già a gennaio, con la Roma pronta ad aprire una trattativa se l’Inter avesse deciso di abbassare le pretese intorno ai 40 milioni di euro. I nerazzurri non hanno però voluto scendere a compromessi, e così l’ex Sassuolo è rimasto. Seppur senza disfare la valigia…