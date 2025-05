Napoli, finale di stagione tormentato: nuovo infortunio per il titolarissimo di Conte

Ennesimo KO per la formazione capolista del campionato di Serie A e il tecnico dovrà rivedere i suoi piani in vista del prossimo match: ecco l’esito degli esami

Nuovo infortunio nel gruppo Napoli, l’ennesimo di questo finale di stagione tormentato da problemi muscolari o contusioni. Tutto è iniziato con Neres, che proverà a stringere i denti solo per l’ultima gara casalinga della stagione contro il Cagliari. Poi Juan Jesus e Buongiorno hanno alzato bandiera bianca e su di loro c’è davvero poco ottimismo sull’eventuale rientro in campo. Specialmente per il brasiliano.

Ora, però, Conte dovrà fare a meno anche di Stanislav Lobotka. Almeno per i prossimi allenamenti in vista di Napoli-Genoa, in programma domenica allo stadio Maradona subito dopo Torino-Inter.

Infatti, secondo l’esito degli esami, il centrocampista slovacco ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra in Lecce-Napoli. Lobotka proverà a recuperare, ma resta in preallarme Gilmour candidato a vestire la maglia da titolare contro i rossoblù.

Ad ogni modo, l’infortunio di Lobotka non preoccupa troppo lo staff azzurro. Se dovesse saltare il prossimo match, il centrocampista tornerà già per l’ultima trasferta dell’anno contro il Parma. Quella che potrebbe diventare decisiva per il titolo di Campione d’Italia.