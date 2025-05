Milan, Leao verso il Chelsea: il sostituto arriva dal Liverpool

Sembra concreto l’interesse da parte del Chelsea per Rafa Leao ed in tal senso l’erede può arrivare direttamente dal Liverpool. Si tratta di un profilo che può accendere il pubblico di San Siro.

Il futuro del Milan è tutto da scrivere ed in maniera inevitabile l’attenzione è massima in questo momento soprattutto sulla Coppa Italia e sulla finale contro il Bologna. Sarebbe fondamentale per Sergio Conceicao trionfare anche in questa finale e regalare il secondo trofeo alla guida dei rossoneri in pochi mesi. Per di più tutt’altro che esaltanti. Si tratta dell’unico modo per provare a difendere la panchina viste le tante voci che lo vogliono lontano dai rossoneri nella prossima stagione. Ma ovviamente non si può non pensare anche al futuro visti i disastri di questa annata.

Senza gli introiti della UEFA Champions League sarà difficile rinforzare come si deve la squadra e per questo potrebbe rendersi necessario qualche sacrificio. Come raccontato da Calciomercato.com, è concreto l’interesse del Chelsea nei confronti di Rafael Leao. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 175 milioni che però è ben lontana dal valore del calciatore attualmente. Per questo si tratta di una pista da tenere in considerazione, con l’entourage che pare sia già in contatto con i Blues. In tal senso, attenzione ad un nome nuovo dal Liverpool come possibile erede del fenomeno portoghese.

Il sostituto di Leao può arrivare dal Liverpool: le ultime

Non ha certamente problemi economici il Chelsea, che per questo potrebbe assecondare le richieste del Milan. Soprattutto tenendo conto del fatto che per il Milan non sembra essere più così imprescindibile. Attenzione, in tal senso, ad un nome che può arrivare dal Liverpool con la cessione di Leao. Si tratta di Darwin Nunez, un nome che è stato segnalato tra quelli presenti sul taccuino del Milan da 90min e che può essere estremamente funzionale al progetto dei rossoneri per svariati motivi. Andiamo a vedere per quale motivo.

Il bomber uruguaiano, oltre ad essere un centravanti che ha delle doti atletiche e tecniche spaventose, sa agire anche benissimo da ala sinistra, come spesso fatto al Liverpool. Insomma, potrebbe risolvere ben due problemi in uno per il Milan: da un lato alternarsi con Santiago Gimenez nel ruolo di centravanti, dall’altro agire da esterno di fascia sulla sinistra nel momento opportuno. Senza contare la possibilità che Pulisic possa tornare sulla fascia sinistra.

Classe 1999, Nunez in stagione ha faticato a trovare spazio ed ha collezionato solo 7 gol in tutte le competizioni ed altrettanti assist, a conferma di come si sappia rendere utile in tutte le situazioni di gioco. Attenzione, dunque, a questa pista: Darwin Nunez può essere il futuro del Milan.