Marotta allo scoperto: l’annuncio prima di Inter-Barcellona | VIDEO CM.IT

Cresce l’attesa per il big match di stasera che avrà in palio la qualificazione alla finale di Champions League. Al pranzo Uefa il presidente nerazzurro, Javier Zanetti e Laporta

Manca sempre meno alla supersfida tra Inter e Barcellona. In palio l’accesso alla finale di Champions League, in programma sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Stasera si partirà del 2-2 dell’andata, sulla collina di Montjuic.

Milano è stracolma di tifosi interisti, arrivati in città da tutte le parti d’Italia. L’attesa e l’entusiasmo per il big match sono enormi, anche sulla sponda opposta, come testimoniano i video raccolti dall’inviato di Calciomercato.it.

🔥 #InterBarcellona – Cresce l’attesa per il big match di Champions : i sostenitori nerazzurri rispondono ai tifosi del Barça, cori anche per capitan #Lautaro e contro i cugini milanisti 😅 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/hcPHRp4Nxx — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 6, 2025

👀 #InterBarcellona – L’invasione dei tifosi blaugrana in Piazza Duomo, in attesa del match di San Siro 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/fSHOtAk2L5 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 6, 2025

Inter-Barcellona, Marotta prima del pranzo UEFA: “Siamo sempre fiduciosi”

Intanto è cominciato il pranzo UEFA, con protagoniste le massime cariche dei due club. Tifosi in delirio per l’arrivo del vicepresidente Javier Zanetti, ma una grande accoglienza è stata riservata pure al Presidente Marotta. “Siamo sempre fiduciosi – le sue parole al nostro inviato – L’atmosfera di stasera? Ringrazio i tifosi”.

🔥 #Inter – Tifosi in delirio per Javier #Zanetti, arrivato per il pranzo Uefa: “C’è solo un capitano”, il coro dei sostenitori nerazzurri #InterBarcelona 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/p2ISSfvLpz — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 6, 2025

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BARCELLONA

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Garcia, Araujo, Cubarsí, Iñigo Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All.: Flick

ARBITRO: Marciniak (POL)

Laporta: “Confido nella squadra”

Presente al pranzo UEFA, ovviamente, anche il numero uno del Barça Laporta.

“Confido nella squadra, c’è fiducia”, ha detto il presidente dei catalani ai cronisti presenti fuori l’albergo. Inter-Barcellona, ci siamo quasi…