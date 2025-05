L’aereo dei Friedkin in Svizzera: quando arriverà a Roma e le prossime tappe di Dan per il futuro

Il jet del proprietario del club giallorosso è atterrato questa mattina in Europa e la prossima settimana potrebbe arrivare nella capitale

Sono settimane decisive per la Roma, che in tre partite si gioca la possibilità di qualificarsi alla Champions League il prossimo anno. Un sogno, considerando da dove è partita la squadra di Ranieri, presa in zona retrocessione e ora in serie positiva ancora aperta. Diciannove gare senza perdere in campionato, 15 punti recuperati alla Lazio e anche gli scontri diretti lasciano i giallorossi perfettamente in corsa anche in caso di pari punti. Con i biancocelesti la Roma è avanti, con la Juve deciderà la differenza reti ed eventualmente in seconda battuta i gol segnati. E gli uomini di Ranieri sono indietro di appena 2 reti.

Ma di partite la Roma ne sta giocando altre importantissime anche fuori dal campo e da parecchio tempo. In primis quella per arrivare al nuovo allenatore, l’altra invece per l’iter relativo allo stadio del futuro. In queste settimane a Trigoria si sono incontrati spesso i vertici del Gruppo Friedkin, anche se non il presidente Dan. Pochi giorni fa l’ultima volta, con Ana Dunkel ed Eric Williamson che però non si occupano della parte sportiva.

Per cui al centro dei discorsi ci sono stati sviluppo finanziario e progetto stadio, con la presentazione del progetto definitivo attesa a brevissimo. Con Ryan Friedkin che si è fatto vedere negli ultimi mesi un paio di volte allo stadio, all’appello manca solamente papà Dan. E tutti gli indizi portano alla settimana di Roma-Milan, ovvero la prossima. Non a caso, l’aereo degli imprenditori texani è arrivato in Europa in queste ore.

Dan Friedkin atteso a Roma-Milan: dal nuovo allenatore allo stadio, le tappe del presidente

Il jet privato di Dan Friedkin è atterrato questa mattina in Svizzera, dove il Gruppo ha più di qualche affare come in diverse città d’Europa. In primis Londra, dove c’è il loro quartier generale. Nei prossimi giorni Dan e Ryan sono attesi nella capitale, il programma ad oggi prevede la presenza allo stadio nella partita contro il Milan (Dan manca da marzo 2024), di cui ancora non si conosce la data precisa né l’orario, ma verosimilmente si giocherà domenica 18 maggio.

Sarà l’ultima partita in casa dei giallorossi in questa stagione, prima di chiudere il campionato in casa del Torino, e ovviamente l’ultima di Claudio Ranieri da allenatore. Il futuro ‘senior advisor’ della Roma non incontra il suo presidente, almeno ufficialmente, da novembre a Londra, ovvero quando hanno chiuso l’accordo per il ritorno del mister di San Saba a Trigoria. Anche se chiaramente i contatti sono stati continui. Il focus è tutto sul nuovo tecnico: “Da mo’ che gli ho consegnato la lista con i miei 3-4 candidati”, aveva detto Ranieri qualche settimana fa. Pochi giorni fa ha invece ribadito che sarà Dan Friedkin a decidere quando annunciare la sua decisione, che comunque pare abbastanza vicina.

Il suo arrivo nella capitale può essere l’occasione, di sicuro lo sarà per fare un punto della situazione con Ranieri e Ghisolfi relativamente alle scelte sportive, compresi i vari rinnovi come quello di Svilar che attende un’accelerata, oltre ovviamente a tutto il resto. Dal nuovo Ceo, dopo l’arrivo saltato di Antonello, ad altre posizioni (non più) aperte come quella di Cfo (Chief Financial Officer) affidata a Jason Morrow. E, ovvio, il progetto stadio (da non escludere in tal senso anche un vertice con Gualtieri) che resta un fulcro della crescita dell’AS Roma.