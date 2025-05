La svolta inattesa dell’Inter: “Ad Inzaghi girano le scatole” | ESCLUSIVO

Sul canale Youtube di Calciomercato.it, l’analisi particolare dell’evoluzione del tecnico interista: il nostro ospite svela un aspetto inedito

Giornata inevitabilmente concentrata, calcisticamente, sull’Inter e sull’impegno in Champions League contro il Barcellona. Un appuntamento fondamentale e da non fallire, per i nerazzurri, che si giocano l’accesso alla finale europea.

Ne abbiamo parlato diffusamente su ‘TiAmoCalciomercato’, il programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, con il giornalista de ‘Il Giorno’ Mattia Todisco. Affrontando vari temi e partendo, innanzitutto, dalle condizioni di Lautaro Martinez, su cui Todisco si è sbilanciato in questo modo: “Se il giocatore ti dice che sta bene, è difficile pensare di vedere in panchina il capitano dell’Inter. Dopo un problema come il suo, nessuno si aspettava che potesse esserci, quindi se anche dovesse aver sentito un mezzo dolorino un po’ lo nasconde. D’altro canto ha ragione Inzaghi: se uno non c’è dal primo, non c’è nemmeno per la parte finale di gara”.

“Inter, Inzaghi è cambiato”: la rivelazione di Todisco

Il discorso si è poi spostato, nello specifico, sull’allenatore nerazzurro e sul suo percorso. Sul tema, Todisco sostiene l’evoluzione di Inzaghi rispetto al passato.

“Negli ultimi due o tre mesi Inzaghi ha avuto un po’ un cambio di comunicazione – ha affermato – Lo vedo più agguerrito. Secondo me, il primo a cui girano le scatole, se la stagione dovesse finire con zero titoli, è lui, ma la strada che ha intrapreso credo che sia comunque quella giusta”.

Nell’argomentazione del collega, anche la ‘smentita’ su alcuni luoghi comuni: “L’Inter il turnover lo ha fatto, in Champions League a inizio stagione c’è stato tanto ricambio, idem in Coppa Italia. Secondo me non è vero che Inzaghi ha provato a uscire dalle altre competizioni la scorsa stagione, col Bologna in Coppa Italia ha dominato, mentre in questa stagione con la Lazio ha fatto giusto due tiri ed ha passato il turno. Allo stesso modo, la sfida con l’Atletico è stata giocata al massimo. Non è che anno scorso abbia voluto puntare su meno competizioni e quest’anno su tutte e tre, bisogna analizzare le partite”.

Todisco spiega poi come, tornando indietro nel tempo, non ci si ricordi di alcuni dettagli: “Anche la rosa dell’Inter del Triplete aveva delle pecche, non era costruita su quel modulo, ma dalla sfida col Chelsea in poi. L’unico sostituto di Milito era Balotelli, ma sempre in litigio con lo staff tecnico. Negli ultimi minuti di Barcellona gioca Mariga che segna anche contro l’Atalanta, non è che abbia fatto gol McTominay. Non è che avesse delle riserve che davano delle garanzie assolute”.

Il pronostico europeo, comunque, non vede l’Inter favorita secondo Todisco: “Penso che il PSG sia l’attuale favorita per vincere la Champions League, è una squadra che ha anche superato la partita critica, il ritorno contro l’Aston Villa dove si erano proprio spenti. Psicologicamente superare un passaggio del genere fa tanto. In questa stagione non hanno nemmeno tutte quelle pressioni di qualche stagione fa”.