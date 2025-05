Juventus, svolta definitiva per Osimhen: l’incontro che cambia tutto

Giuntoli a caccia del nuovo bomber bianconero, piace sempre l’attaccante di proprietà della sua ex squadra: le ultime indiscrezioni possono risultare decisive

Come aveva fatto due stagioni fa al Napoli, Osimhen ha trascinato il Galatasaray a diventare campione di Turchia. Una stagione realizzativamente notevole, per il nigeriano, che conferma di essere un attaccante in grado di determinare ad altissimi livelli. In 37 presenze, 33 reti e 8 assist, uno score di tutto rispetto, che ovviamente tiene accesi su di lui i riflettori del calciomercato.

De Laurentiis si frega le mani, per quella che sarà una cessione molto remunerativa. Questa volta, non dovrebbero esserci problemi nel trovare chi voglia investire i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. E a bussare alle porte partenopee dovrebbero essere in parecchi.

Ci pensa la Juventus, naturalmente, con Cristiano Giuntoli che non ha smesso di sognare l’attaccante che prelevò dal Lille nell’estate 2020, in un trasferimento che ha fatto e fa ancora discutere per le sue modalità. Per i bianconeri, potrebbe essere lui il profilo giusto per rilanciarsi, ma l’affare non si annuncia semplice. Per il verosimile ‘veto’ del Napoli al trasferimento a Torino, ma non soltanto.

Juventus, Giuntoli beffato: gli agenti di Osimhen incontrano il Manchester United

La concorrenza per la Juve, in effetti, è numerosissima e qualificata. E il Manchester United si sarebbe fatto avanti con decisione, portandosi in vantaggio nella corsa ad accaparrarsi il capocannoniere della Serie A di due stagioni orsono.

Secondo le indiscrezioni riportate da ‘Footmercato.net’, infatti, gli agenti di Osimhen avrebbero incontrato i ‘Red Devils’, per parlare di un possibile trasferimento a Old Trafford. Una eventualità che farebbe piacere al giocatore, per l’appeal che da sempre riveste il campionato inglese nella sua mente e per il prestigio della squadra, che sta vivendo sì una annata difficile ma potrebbe riuscire a entrare in Champions League dalla porta di servizio dell’Europa League. La scelta del centravanti sul suo futuro sarà determinante e in questo momento per la Juve la corsa sembra in salita.