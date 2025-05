Doppio rigore Inter-Barcellona, scoppia la polemica: tutti furiosi

Nella semifinale di Champions League tra catalani e nerazzurri infuriano le proteste: tutti scatenati per la decisione presa che porta alla massima punizione

L’Inter chiude il primo tempo della sfida contro il Barcellona avanti per 2-0. Un risultato importantissimo per i nerazzurri, reduci dal 3-3 ottenuto in Spagna e ora più vicini alla finale di Monaco di Baviera.

Due episodi nelle rispettive aree di rigore hanno però fatto discutere. Prima un tocco di mano di Acerbi, reclamato da Pedri e poi da tutto il Barcellona, non sanzionato dall’arbitro Marciniak e neppure dal Var, che non ha richiamato il fischietto polacco. Cosa che invece è avvenuta nel contatto tra Cubarsì e Lautaro Martinez nell’area di rigore dei catalani, poco prima della fine del primo tempo.

Inter-Barcellona, rigore sì e rigore no: infuria la polemica

L’impunito tocco di Acerbi è stato criticato da tanti tifosi, soprattutto di Juventus e Milan, ma anche da supporters catalani. Il pallone controllato da Pedri, dopo una serie di rimpalli è finito sul braccio del numero 15 nerazzurro, ma il direttore di gara non ha concesso nulla.

Paradón de Acerbi, no pita penalti.

ROBO, UNO MAS. pic.twitter.com/oEL7I8pH0O — Marc Martinez (@marcmxrtinez) May 6, 2025

Lo de Cubarsi fue penal, pero que no hayan pitado este penal de Acerbi para el Barça es vergonzoso. La FIFA metió la mano hoy día. pic.twitter.com/LUaIy89kD0 — 𝐥𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐢𝐝𝐯 (@Alejand69474176) May 6, 2025

Bellissima parata di Acerbi pic.twitter.com/u3STT7yEak — Paolo7 (@milanandLA) May 6, 2025

Polemiche come detto sono arrivate anche per il rigore concesso, quello per fallo di Cubarsì su Lautaro Martinez, rivisto al Var da Marciniak.