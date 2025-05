DIRETTA Champions League, Inter-Barcellona 0-0: si parte! LIVE

Secondo, e decisivo, atto dell’attesa sfida tra italiani e spagnoli che decreterà la prima finalista della massima competizione europea per club

Ci siamo, l’attesa è finita davvero: una settimana dopo, è di nuovo tempo di scendere in campo per la semifinale della Champions League. La vincente, attenderà in finale l’esito di Paris Saint-Germain–Arsenal di domani sera.

I padroni di casa, guidati in panchina da mister Simone Inzaghi, si presentano a questo appuntamento dopo la vittoria, di rigore e di misura, conquistata nello scorso weekend nel campionato di Serie A contro il Verona di Paolo Zanetti: decisiva la realizzazione di Kristjan Asllani. Il Napoli del grande ex Antonio Conte continua ad essere in vetta alla classifica con tre punti di vantaggio.

Di contro, il Barcellona dell’allenatore Hans-Dieter Flick ha battuto in rimonta il Valladolid, grazie alle reti di Raphinha e Fermin Lopez, mantenendo così la vetta della classifica della Liga con quattro punti di vantaggio sui rivali storici del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

All’andata al ‘Montjuic’ finì 3-3: al doppio vantaggio nerazzurro firmato Marcus Thuram e Denzel Dumfries, hanno risposto Lamine Yamal e Ferran Torres. Nuovo vantaggio meneghino, sempre con l’esterno olandese, prima dello sfortunato autogol di Yann Sommer. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-BARCELLONA

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)