Decisione presa: clamoroso, Juve esclusa dalla Champions

Cosa succede nella corsa al quarto posto: bianconeri a pari punti con Roma e Lazio, quest’ultima avversaria sabato all’Olimpico. Il Bologna è appena dietro al terzetto

Juventus fuori dalla Champions prima della fine del campionato. Nello specifico a tre giornate dal traguardo, con la squadra di Tudor che sta lottando punto a punto con Roma e Lazio (avversario sabato all’Olimpico), nonché con il Bologna dietro una sola lunghezza e sfidato ieri al ‘Dall’Ara’.

Il traguardo Champions sarebbe fondamentale per i bianconeri, sia per quanto riguarda l’aspetto economico sia per quello prettamente sportivo. C’è in ballo il futuro del club, come le ambizioni già nel prossimo calciomercato estivo. Non raggiungerlo, inutile ma doveroso sottolinearlo, un disastro, con Elkann che potrebbe davvero mettere in atto un’autentica rivoluzione.

Calciomercato.it ha voluto provocare i propri utenti Telegram, chiedendo loro “senza sviste arbitrali, secondo voi chi avrebbe conquistato il quarto posto che vale l’accesso in Champions League?”. L’opzione meno votata delle quattro messe in campo, con un misero 4%, è stata la Lazio che sabato si giocherà il tutto per tutto nello scontro diretto dell’Olimpico con Kolo Muani e compagni.

L’opzione più votata è stata invece il Bologna: per il 44% dei nostri utenti, è la formazione rossoblù di Italiano quella che, in mancanza di errori arbitrali, si sarebbe qualificata/si qualificherebbe alla Champions 2025/2026. In sostanza chiuderebbe la stagione al quarto posto.

Esito sondaggio Telegram: solo il 16% per la Juve

Alle spalle del Bologna si è piazzata la Roma, con Ranieri in panchina autrice di una cavalcata clamorosa: 19 risultati utili consecutivi, compreso il successo di domenica sulla Fiorentina, e quarta piazza acciuffata, in condivisione con la rivale cittadina e la Juve.

A proposito dei bianconeri, sono loro i grandi sconfitti del sondaggio Telegram. L’opzione Juventus ha preso soltanto il 16% dei voti, di fatto i nostri utenti è come se li avessero esclusi dalla Champions dell’anno venturo. Ma questo è stato solo un gioco, nella realtà sarà il campo a decidere la corsa al quarto posto. Oppure davvero qualche svista arbitrale…