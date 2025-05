Dall’Inter al Barcellona, scelta fatta: le cifre

Serata da emozioni forti, in Europa, per il duello tra nerazzurri e blaugrana, ci sono anche risvolti di mercato: ecco il giocatore che può cambiare squadra

Grande spettacolo calcistico, ma non soltanto, per Inter-Barcellona. Un appuntamento attesissimo, da tifosi e spettatori neutrali, ma che porta con sé non solamente storie di campo.

Dagli intrecci storici, quelli che a posteriori hanno sancito la nascita dell’Inter del Triplete 2010, con lo scambio tra Ibrahimovic ed Eto’o, decisamente fortunato per la Beneamata, a quelli più recenti, relativi a quando il Barcellona voleva a tutti i costi Lautaro Martinez, e sembrava anzi essere a un passo dall’argentino. A quelli che potrebbero avvenire da qui a qualche settimana e che potrebbero infiammare la sessione di trattative. In fondo, le vie del mercato sono infinite. E se è vero che il Barcellona è già così una squadra fortissima, qualche giocatore dell’Inter potrebbe fare comodo, eccome.

Sondaggio CM.IT, il Barcellona dovrebbe puntare su Dumfries

La redazione di Calciomercato.it, nel suo classico sondaggio sui propri canali social, ha chiesto ai propri utenti su quale calciatore nerazzurro i blaugrana dovrebbero investire, facendo un sacrificio economico. La maggioranza dei voti l’ha presa Denzel Dumfries.

L’olandese nella gara d’andata era stato determinante con due gol e un assist e si è fatto notare. Per il 36% dei votanti, il Barça dovrebbe investire per lui 50 milioni di euro, per avere un’arma in più sotto porta proveniente dalle fasce.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🏆🏟️È il grande giorno di #InterBarcellona! Dal campo al #calciomercato: per quale Big nerazzurro il Barça dovrebbe fare un ‘sacrificio’ economico❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 6, 2025

Meno quotati, abbastanza a sorpresa, gli altri interisti proposti. L’opzione Thuram con la clausola è stata votata dal 28% dei partecipanti, ancor meno voti hanno raccolto le opzioni Barella a 70 milioni (20%) e Lautaro Martinez a 80 milioni (16%).