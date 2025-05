Bufera Inter-Barcellona, la denuncia: “Partita condizionata dall’arbitro”

Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo della sfida di San Siro tra i nerazzurri e i blaugrana: è già nel mirino

Sono stati 25 minuti davvero caldi quelli vissuti a San Siro nel corso del match di Champions League, tra l’Inter e il Barcellona.

E’ arrivato al 21esimo il gol del vantaggio dei nerazzurri proprio con Lautaro Martinez, il giocatore più atteso della partita. Quattro minuti dopo la squadra spagnola ha reclamato un calcio di rigore per un tocco di mano di Acerbi, ma Szymon Marciniak ha lasciato correre.

Proprio l’arbitro, però, nei primi minuti, aveva fatto arrabbiare tanto i sostenitori nerazzurri. Basta farsi un giro sui social su X per rendersi conto del motivo

Inter-Barcellona, Marciniak nel mirino: ecco il motivo

Madò Dumfries

Ha sprecato un passaggio e un’ammonizione — franca🐍 ⭐️⭐️🖤💙 (@franerazzurra60) May 6, 2025

Oh Garcia se vuoi la maglietta di DiMarco aspetta fino a dopo la partita — ⭐️ IM FOMENTATORE NERAZZURRO ⭐️ (@fyoobas) May 6, 2025

E siamo al primo giallo non dato #InterBarcelona — Andrea (@Grumperis) May 6, 2025

Se dumfries là cade è giallo e cambia la partita — L’importante è il percorso (@interemia_2) May 6, 2025

Trattenuta di Eric Garcia su Dimarco e trattenuta di Martin su Dumfries… Due mancante ammonizioni da regolamento che possono condizionare la partita… Soliti arbitraggi contro le italiane in europa #InterBarcelona — ok ko (@okko984) May 6, 2025

se non mi danno giallo su sto fallo di Garcia spacco tutto — Sandro Tonali non è più un tesserato AC Milan💔 (@hjh_Nico) May 6, 2025

Come si evince da questi tweet, i tifosi dell’Inter reclamano per due cartellini gialli mancati: il primo a Garcia, per la trattenuta prolungata su Federico Dimarco, il secondo per Martin su fallo ai danni di Dumfries.

E’ finito, dunque, nel mirino della critica Szymon Marciniak. L’arbitro polacco di 44 anni era stato protagonista della vigilia, con i media spagnoli, che avevano fatto notare come in passato avesse fischiato contro i blaugrana e spesso a favore del Real Madrid. La designazione di Marciniak quindi non era stata per nulla gradita dal mondo catalano.