Venezia, Antonelli ufficializza il colpo dall’Inter. Poi blinda Di Francesco | VIDEO CM.IT – Calciomercato.it

Le dichiarazioni del dirigente dei lagunari, affare tra i veneti e i nerazzurri: arrivano chiarimenti anche sul futuro dell’allenatore

Ospiti importanti, al Gran Galà del Calcio Adicosp, in svolgimento oggi all’Hotel Sheraton Parco de’ Medici a Roma. Tra questi, il ds del Venezia, Filippo Antonelli Agomeri, che ha rilasciato delle dichiarazioni importanti ai microfoni dei giornalisti presenti, incluso l’inviato di Calciomercato.it.

A tre giornate dalla fine, i lagunari possono ancora credere nella salvezza e intendono lottare punto a punto per raggiungere l’obiettivo: “È un percorso di crescita che questa squadra ha fatto – ha spiegato Antonelli – È stata competitiva per quasi tutto il campionato, con i nostri pregi e i nostri difetti siamo arrivati a questo punto e ci vogliamo stare. Cercheremo di raggiungere l’obiettivo finale. Le prossime tre partite rappresentano la voglia di star lì e rimanere aggrappati a questa categoria. Ci abbiamo creduto e siamo arrivati a questo punto per poterci giocare le nostre carte. Possiamo parlare di tre finali, sì, ma la prossima partita è la più importante”.

Venezia, Di Francesco resta anche in caso di retrocessione: l’annuncio è chiaro

Tra i temi toccati con Antonelli, anche quelli legati al mercato. A cominciare dal futuro di Di Francesco, che non appare in discussione, a prescindere da come andrà.

Sull’allenatore, Antonelli ha affermato: “La resilienza nel voler essere protagonisti di questo campionato fa parte dei valori della società. Vogliamo andare avanti con un’unione di intenti. Il mister ha sposato il nostro progetto e siamo felici che lui creda quanto noi a questa salvezza. Quando abbiamo fatto il contratto con Di Francesco lo abbiamo fatto per due anni, quindi per noi è il nostro allenatore anche per il prossimo anno, indipendentemente dalla categoria”.

🔴 Filippo Antonelli Agomeri, Direttore Sportivo Venezia, al Gran Gala del Calcio Adicosp: “Di Francesco ha un contratto di due anni, sarà il nostro allenatore anche per la prossima stagione. #Stankovic? Lo riscatteremo sicuramente a giugno”. #Venezia pic.twitter.com/AXYJIFLRaF — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 5, 2025

Arriva poi l’annuncio su Radu e Stankovic, arrivati grazie a ottimi rapporti con l’Inter. “Radu è stata un’opportunità e ringraziamo sempre l’Inter che in quel momento ci ha aperto le porte – così Antonelli sui due estremi difensori – Quando li abbiamo chiamati si sono resi disponibili. Ringraziamo anche il giocatore. Il percorso non è finito, ci sono tre partite e lui sa che deve ancora dimostrare e chiudere in bellezza. Stankovic è un altro ragazzo che abbiamo voluto fortemente, abbiamo la possibilità di riscattarlo e lo faremo sicuramente. Grazie ai buonissimi rapporti che ci sono con l’Inter che ci hanno permesso di fare questa operazione. È un calciatore che deve continuare a lavorare così come ha fatto in questi mesi e sono sicuro che si potrà levare delle soddisfazioni. Il riscatto lo faremo a giugno, poi vedremo”

Parole di elogio anche per Nicolussi Caviglia, altro protagonista in maglia lagunare: “Sta crescendo tanto come sono cresciuti gran parte dei giocatori in un contesto dove ci piace valorizzare i ragazzi come lui. È un ragazzo che ha dimostrato continuità, è molto serio. Quello che sarà il mercato non lo possiamo dire adesso, vediamo a fine campionato”.