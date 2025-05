Sconfitta decisiva, UFFICIALE: esonerato sul fotofinish del campionato

Ennesima partita persa e zero vittorie negli ultimi due mesi: salta la panchina nel massimo campionato a due giornate dal termine

Salta la panchina a due giornate dalla fine del campionato, l’allenatore non riesce a concludere la stagione e viene esonerato.

È successo in Bundesliga e al Wolfsburg, che nelle scorse ore ha ufficializzato tramite una nota l’esonero alla guida tecnica di Ralph Hasenhuttl dopo la pesantissima sconfitta per 4-0 contro il Borussia Dortmund nell’ultimo turno del massimo torneo tedesco.

Hasenhuttl ha collezionato soltanto due punti nelle ultime otto partite di campionato, precipitando al 13° posto in classifica. La panchina per le ultime due partite contro Hoffenheim e Borussia Monchengladbach è stata affidata a Daniel Bauer, allenatore della formazione Under 19.

Il Wolfsburg cambia in panchina: esonerato Hasenhuttl a due giornate dalla fine

La nota della società tedesca sul cambio in panchina: “Il periodo di Ralph Hasenhüttl come allenatore del Wolfsburg giunge al termine con effetto immediato. Il Wolfsburg e Hasenhüttl si separano dopo che il 57enne è stato sollevato dall’incarico di allenatore dei ‘Wolves’ con effetto immediato domenica sera. Anche gli allenatori in seconda Fleming e Patrick Hasenhüttl, l’analista Raschick e Widmayer, che ha svolto il ruolo di collegamento tra la prima squadra e il vivaio, lasciano lo staff tecnico della squadra”.

Hasenhuttl guidava il Wolfsburg dal marzo dello scorso e dopo poco più di un anno è stato così esonerato dalla società di Bundesliga. Il tecnico paga gli scarsi risultati degli ultimi due mesi, dove il Wolfsburg dalla possibilità di lottare per un posto in Europa ha perso posizione importanti in campionato. Per Hasenhuttl solo due pareggi collezionati e zero vittorie nelle ultime otto gare, con il poker subito in casa del Borussia Dortmund che ha messo la parola fine alla sue esperienza alla guida del Wolfsburg.