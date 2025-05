Polemica Bologna-Juve, la verità sul rigore. Arbitro di Serie A fermato

Fa discutere il contatto il area bianconera tra McKennie e Freuler: per Doveri e il Var è tutto regolare. Dubbi sul gol di Raspadori in Napoli-Lecce

In attesa del posticipo tra Genoa e Milan di stasera, la 35esima giornata di Serie A ha già registrato tanti episodi da moviola, con annesse polemiche. A far discutere è soprattutto il contatto tra McKennie e Freuler nel posticipo del ‘Dall’Ara’.

Alla mezzora del primo tempo di Bologna-Juventus, con i bianconeri avanti 1-0, c’è uno scontro tra i due centrocampisti che l’arbitro Doveri – ben posizionato e con visuale libera – giudica regolare. Ci sono un paio di elementi di punibilità: lo svizzero è di poco davanti all’avversario e ha una sorta di ‘diritto di precedenza’ sulla giocata da fare e inoltre lo statunitense non colpisce mai il pallone. Ci sono anche un paio di elementi di non punibilità: il bolognese fa un extra movimento per farsi colpire e l’entità del contatto non appare intensa.

Trattandosi di una fattispecie soggetta a diverse interpretazioni, come sempre accade, il Var non interviene. In ogni caso il designatore Rocchi a più riprese ha ribadito il concetto che chi ha preso una posizione di vantaggio va ‘premiato’: non sono stati fatti ascoltare gli audio ad Open Var in onda su Dazn, quindi si attende di capire se l’AIA vorrà prendere posizione sul caso in un secondo momento.

Lecce-Napoli, Raspadori protagonista due volte. Colombo a rischio stop

Come successo in Cagliari-Monza, ci sono dubbi sul gol su punizione di Raspadori in Lecce-Napoli. La Regola 13 prevede che ci sia almeno un metro di distanza tra la barriera e i calciatori della squadra che batte il calcio piazzato. In ogni caso qui il Var non può intervenire se non se ne accorge l’arbitro di campo Massa.

Lo stesso attaccante partenopeo viene travolto in scivolata da Gaspar: è vero che aveva già calciato il pallone, ma lo stesso non era ancora uscito dal terreno di gioco e quindi l’intervento falloso andava punito con il calcio di rigore. Non bene Manganiello, che in Inter-Verona ha avuto bisogno del Var per sanzionare col penalty il braccio largo di Valentini e, soprattutto, ha graziato Duda che già ammonito ha commesso un fallo imprudente su Frattesi.

Ancora peggio ha fatto l’arbitro Andrea Colombo in Empoli-Lazio. Esagerata la seconda ammonizione per il bomber toscano Lorenzo Colombo: il fallo su Gigot è negligente e non andava estratto il cartellino giallo nei suoi confronti. Inoltre si perde un rigore per il fallo su Pedro di Marianucci, che tocca il pallone solo dopo aver sbilanciato l’avversario. Il fischietto di Como ora rischia di essere fermato per almeno un turno.