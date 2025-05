PAGELLE E TABELLINO GENOA-MILAN 1-2: Maignan spaziale, Leao decisivo. Pavlovic distratto

Voti, top e flop del match del Marassi, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A, tra i rossoblu e i rossoneri

Primo tempo caratterizzato dalle grandi parate di Maignan e Leali. Nella ripresa, il Genoa trova il gol con Vitinha appena entrato. Poi il Milan la ribalta con Leao e un autogol di Frendrup, propiziato dal portoghese.

Ecco i voti:

GENOA

Leali 6

Sabelli 5,5 – Dal 45′ Zanoli 6

Vásquez 6

De Winter 5

Martín 6,5

Frendrup 5

Masini 6

Messias 6 – Dal 60′ Vitinha 7

Thorsby 5 – Dal 72′ Ahanor s.v.

Norton-Cuffy 5,5 – Dall’87’ Ekhator

Pinamonti 5

All. Vieira 6

MILAN

Maignan 7,5

Tomori 6 – Dal 78′ Walker s.v.

Gabbia 6,5

Pavlović 4,5

Jiménez 5,5 – Dal 70′ Joao Felix 6,5

Reijnders 6,5

Fofana 6 – Dal 28′ Leao 7

Loftus-Cheek 6

Hernández 6

Pulisic 6 – Dal 78′ Musah s.v.

Jović 5,5 – Dal 70′ Gimenez 6,5

All. Conceicao 6

Collu 6

I top e i flop dei rossoneri al Marassi

TOP – 7,5 – Leao e Maignan – Gli fa davvero bene partire dalla panchina, anche se stavolta sta fuori solamente circa mezzora. Entra e trotterella per buona parte del suo match, poi trova il gol con cui il Diavolo pareggia e si accende. Dai suoi piedi nasce così la rete del 2 a 1. Leao dunque si prende la scena nella ripresa, ma nel primo tempo il migliore è senza dubbio Mike Maignan autore di una parata spaziale, oltre ad un paio di interventi decisivi. Una serata ancora top del francese per spazzare via ogni dubbio sul rinnovo.

FLOP – 4,5 Pavlovic – E’ spesso in ritardo e sbaglia tantissimo in impostazione soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa si rende protagonista, in negativo, in occasione del gol del Genoa. E’ lui a perdersi completamente Vitinha, che può così segnare indisturbato.

Tabellino di Genoa-Milan

GENOA-MILAN 1-2

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Vásquez, De Winter, Martín; Frendrup, Masini; Messias, Thorsby, Norton-Cuffy; Pinamonti. A disp.: Siegrist, Sommariva; Ahanor, Badelj, Bani, Ekhator, Kassa, Otoa, Venturino, Vitinha, Zanoli. All.: Vieira.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek, Hernández; Pulisic, Jović. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, E. Royal, Terracciano, Thiaw, Walker; Musah; Camarda, Chukwueze, Félix, Gimenez, Leão. All.: Conceição.

GOL: 60′ Vitinha (G), 77′ Leao (M), 78′ Joao Felix

AMMONITI: Pavlovic (M), Thorsby (G), Loftus-Cheek (M), Leao (M), Gabbia (M), Joao Felix (M)

ESPULSI:

NOTE: Erano 36.599 gli spettatori presenti allo stadio Marassi. Nel primo tempo, l’arbitro Collu ha assegnato due minuti di recupero. Cinque nella ripresa.