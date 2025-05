Milan, Sarri nuovo allenatore: dalla Fiorentina il primo rinforzo

Il Milan sembra intenzionato a puntare con decisione su Maurizio Sarri come nuovo allenatore in vista della prossima stagione ed in tal senso dalla Fiorentina può arrivare il primo rinforzo del nuovo corso.

Per i rossoneri il presente è sicuramente importante, ma quello che preoccupa maggiormente sono senza ombra di dubbio alcuna il futuro. Sono troppi i punti interrogativi che si spalancano all’orizzonte, a partire dai discorsi relativi al direttore sportivo fino ad arrivare all’allenatore, senza ovviamente dimenticare la questione che riguarda gli innesti di cui ha bisogno questa rosa. In un contesto di questo tipo, ancor di più se si tengono in considerazione i disastri di quest’anno tra campionato e Champions League, la preoccupazione è inevitabile.

Come si vocifera da diversi giorni, sembra che in cima alla lista dei desideri del Milan ci sia finito Maurizio Sarri, che sarebbe pronto a sposare questo progetto a dir poco affascinante ed ambizioso, come si suole dire in questi casi. Ovviamente, però, si tratta di un tecnico che ha bisogno di calciatori di un certo tipo per potersi esaltare e per poter fare esprimere il proprio gruppo al massimo delle proprie possibilità. E proprio per questo motivo il Milan pare abbia messo nel mirino un rinforzo non di poco conto che arriva direttamente dalla Fiorentina. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il Milan guarda in casa Fiorentina: nome nuovo dalla Fiorentina

La rosa del Milan deve essere rivista in maniera inevitabile, dal momento che ci sono alcuni problemi strutturali che vanno anche oltre quelle che sono state le responsabilità di quest’anno di Paulo Fonseca e di Sergio Conceicao. In tal senso, però, secondo Msn.com, per il futuro dei rossoneri attenzione ad un rinforzo non di poco conto che può arrivare direttamente dalla Fiorentina. Si tratta del laterale destro Dodò, che anche quest’anno è stato tra i migliori per rendimento nella Viola.

Si tratta di un nome nuovo ma che non può sorprendere. Per caratteristiche, viste le sue doti di spinte ed anche in fase di palleggio, Dodò è praticamente perfetto per Maurizio Sarri e dopo diversi anni sulla cresta dell’onda a Firenze è pronto per il grande salto. Inoltre, con Walker che potrebbe tornare al Manchester City, Emerson Royal che ha deluso e Calabria fuori dai piani, un terzino destro serve come il pane e bisogna dare un segnale forte.

Secondo Transfermarkt, Dodò ha una valutazione di 22 milioni. La Fiorentina di Commisso, però, è una bottega cara e per questo motivo potrebbe salire ulteriormente la valutazione. Il Milan, però, a quanto pare segue questa pista.