Milan, futuro Conceicao e Leao: il doppio annuncio in diretta fa chiarezza

Il Diavolo affronta il Genoa, l’attaccante in panchina e il tecnico portoghese sempre sotto i riflettori: dalla società milanista arrivano affermazioni importanti

Il turno di campionato di Serie A si conclude con la sfida tra Genoa e Milan. Poche motivazioni di classifica per entrambe, ma voglia di fare bene per ragioni diverse. I rossoblù, aritmeticamente salvi, vanno a caccia di un risultato di prestigio e di una serata importante. I rossoneri, invece, vogliono arrivare nel giusto stato di forma alla prossima finale di Coppa Italia, appuntamento cardine del finale di stagione.

Pochi minuti prima della sfida di ‘Marassi’, ha preso la parola, ai microfoni di ‘DAZN’, il direttore sportivo del Milan, Geoffrey Moncada, che ha rilasciato dichiarazioni interessanti. “E’ sempre una partita difficile a Genova, è un campo complicato, ma è la partita ideale per preparare un appuntamento come la finale”, ha spiegato, illustrando lo stato d’animo del Diavolo per questa serata.

Inevitabilmente, lo sguardo si proietta molto sulla prossima stagione, per la quale si susseguono i rumours per le mosse del club. Moncada dribbla la domanda: “Abbiamo le idee chiare per il futuro, sappiamo cosa dobbiamo cambiare”. Il discorso si sposta poi sulla panchina. E arriva, in tal senso, un attestato di stima importante per l’allenatore: “Conceicao? Abbiamo fiducia in lui, non dipende dalla Coppa Italia o meno il suo futuro. Siamo felici e soddisfatti del suo lavoro, ha portato mentalità e lavoro efficace e professionale in settimana”.

Infine, un chiarimento sulla panchina di Rafael Leao, che non partirà titolare: “Sta bene, ci sono due partite importanti con il Bologna tra venerdì e la finale, dobbiamo solo gestirlo”.