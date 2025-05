Juventus, bocciatura pesante dopo Bologna: “E’ stato un fallimento”

La Juventus porta a casa un punto dallo scontro Champions contro il Bologna: fa discutere il rendimento di un giocatore bianconero

Il gol di Thuram non basta alla Juventus per espugnare il campo del Bologna nello scontro diretto del Dall’Ara. Punto comunque prezioso e che soddisfa Igor Tudor a fine partita, con la ‘Vecchia Signora’ che rimane in piena corsa per un posto in Champions League.

Juve rimaneggiate e con diverse assenze, ripresa nel secondo tempo dal guizzo di Freuler. La corsa per il quarto posto adesso si fa più incerta che mai, con i bianconeri che hanno gli stessi punti di Roma e Lazio in attesa del decisivo match a questo punto contro i biancocelesti all’Olimpico sabato prossimo.

Juventus solida e pragmatica, che ha faticato in attacco anche per le assenze di Yildiz e Vlahovic. A non convincere davanti è stato soprattutto Kolo Muani: “Tecnicamente ha fatto malissimo. Con tutto lo spazio che aveva ha sempre difettato nel più semplice dei controllo palla”, sottolinea Giancarlo INVIATAnegli studi di ‘Sky Sport’.

Juventus, flop Kolo Muani a Bologna: “Lascerà Torino al termine della stagione”

Oltre all’ex centrocampista, a bocciare Kolo Muani è anche Stefano De Grandis: “Penso che questa fosse la partita giusta per lui perché il Bologna ti lascia l’uno contro uno e lui ha velocità di base. Però, ogni volta che ha spostato il pallone, non è riuscito mai a saltare l’uomo – l’analisi del giornalista – Mi aspettavo onestamente di più. È un fallimento l’operazione Kolo Muani nel complesso: penso che sia destinato a chiudere qua la sua esperienza a Torino“.

A proposito di mercato, la palla torna a Marocchi che evidenzia tutti i suoi dubbi sulle prossime mosse estive della Juventus: “Per come hanno giocato i giocatori quest’anno, ti verrebbe voglia di cambiarli tutti. Cambiarli tutti non si può, a parte Thuram che mi sembra la certezza tra i nuovi. Poi ci sono anche dei ‘vecchi’ come ad esempio Locatelli, che hanno dimostrato di essere sempre solidi e positivi. Tuttavia, la cosa più complicata per Giuntoli sarà capire chi confermare e chi mandare via a fine stagione”.