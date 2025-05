Juve: tegola Cambiaso, svelati i tempi di recupero

L’infortunio dell’esterno continua a tenere banco in casa bianconera. Un problema da valutare e che rischia di creare ancora difficoltà ai bianconeri

“Siamo in emergenza“. Così Tudor nel post partita di Bologna-Juventus e il rischio che la lista degli infortunati si allunghi è sicuramente molto alto. In terra emiliana si è fermato anche Cambiaso. L’esterno, autore di un assist e di un gol poi annullato per fuorigioco dal Var, è stato autore di una prova positiva almeno fino al problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo nella ripresa.

Un piccolo allarme che preoccupa molto la Juventus. Cambiaso ha saltato già diverse partite per infortunio fino ad oggi. La caviglia gli ha dato problemi molte volte. Queste volte il guaio è muscolare e, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, c’è tanto timore per le sue condizioni. Mancano ormai tre partite alla conclusione di un anno molto impegnativo ed è davvero poco il margine a disposizione per recuperare. La speranza è che non sia niente di grave, ma la paura che lo stop possa essere più lungo del previsto è tanta.

Juventus: infortunio Cambiaso, come sta

Le condizioni di Cambiaso saranno valutate nelle prossime ore. Le sensazioni in casa Juventus non sono positive, ma molto dipenderà da cosa diranno gli esami strumentali. Gli accertamenti saranno fondamentali per stabilire meglio l’entità del problema e capire i reali tempi di recupero del giocatore.

È alto il rischio di una Serie A finita per Cambiaso. Mancano ormai 20 giorni all’ultima partita e l’infortunio muscolare, soprattutto in caso di lesione, ha dei tempi di recupero simili. La speranza è che non sia niente di grave tanto da poter rientrare per le ultime due di campionato. L’ipotesi di una sua presenza contro la Lazio è davvero molto remota anche perché parliamo di un problema che ha anche il forte rischio ricaduta.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. La Juventus aspetta i controlli medici su Cambiaso e poi farà un punto della situazione. Le sensazioni a Bologna non erano per nulla positive, ma non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro sui tempi di recupero dell’esterno.

Juventus: è emergenza dopo l’infortunio di Cambiaso

Il tema infortuni dovrà essere affrontato con attenzione in casa Juventus anche in ottica futura. L’emergenza è importante ed ora la speranza resta quella di poter recuperare Cambiaso nel minor tempo possibile.

Il quarto posto lo si gioca nei dettagli e questi sono rappresentati anche dagli infortuni. E il rischio di perdere la Champions League per i continui problemi in casa Juventus è molto alto.