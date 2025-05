Inter, occhi in casa Real Madrid: Marotta coglie due occasioni

L’Inter pensa già al futuro ed in tal senso pone gli occhi in casa Real Madrid per un doppio rinforzo di alto profilo e davvero molto interessante. Guizzo da parte di Beppe Marotta, pronto a cogliere una doppia occasione.

Sono ore e giornate a dir poco calde ed intense per i nerazzurri, dal momento che domani si giocano in maniera inevitabile una bella fetta di stagione. Lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro si vestirà di gala, come si suole dire, per accogliere il Barcellona in una gara che ci dirà quale di queste due squadre otterrà il pass per la finale di UEFA Champions League. Ma ovviamente un grande club di questa portata non può non mettere sempre al primo posto la programmazione per evitare di restare indietro, come si suole dire in questi casi.

Un dirigente come Beppe Marotta, da questo punto di vista, è una autentica garanzia, dal momento che sa sempre come muoversi e come anticipare la concorrenza. In tal senso arrivano adesso delle notizie a dir poco importanti, con l’Inter che a quanto pare ha messo nel mirino un doppio colpo in casa Real Madrid. Si tratta di una doppia occasione che si può trasformare in realtà a condizioni economiche davvero molto vantaggiose. Andiamo a vedere in tal senso le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Inter, doppio colpo dal Real Madrid: ennesimo colpo dal Real Madrid

Con le notizie in vista di Inter-Barcellona che si susseguono senza fine, con l’ansia crescente, è in maniera del tutto inevitabile che si parli anche di calciomercato. Ed in tal senso arrivano delle importanti notizie. Stando a quanto raccontato da Mundo Deportivo, infatti, l’Inter sta continuando a seguire con interesse il nome di Arda Guler, che sta trovando poco spazio, ha un talento enorme e che potrebbe arrivare con la formula del prestito. O a titolo definitivo, con il Real Madrid che si riserverebbe il diritto di recompra.

A quanto pare, infatti, oltre al talento turco l’Inter di Beppe Marotta ha messo gli occhi anche su un altro esubero di proprietà dei galacticos. Si tratta di Dani Ceballos, duttile centrocampista che può agire sia da trequartista che da fantasista, oltre che da mediano in una linea a due, come si suole dire. Sarebbe un duplice innesto che alzerebbe verso l’alto l’asticella per i nerazzurri, che non a caso starebbero valutando di cogliere questa duplice opportunità. Per quanto riguarda il centrocampista spagnolo, può andar via per circa 10 milioni di euro, decisamente alla portata per l’Inter.