DIRETTA Serie A, Genoa-Milan | Formazioni Ufficiali LIVE

Si chiude la lunghissima trentacinquesima giornata del campionato di Serie A con il classico ‘monday night’

Dopo le gare giocate tra venerdì, sabato e domenica, ultimo atto della trentacinquesima giornata di Serie A con la sfida del lunedì sera tra due squadre che hanno poco da chiedere al campionato.

Il Genoa padrone di casa, guidato in panchina da Patrick Vieira, si trova a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, ma non farà mancare certamente l’impegno anche in questa occasione. Nel turno precedente, i rossoblu sono stati sconfitti dal Como di Cesc Fabregas, che si è così assicurato la matematica salvezza, lontano dalle mura amiche: decisiva la rete di Gabriel Strefezza. Di contro, i rossoneri dell’allenatore Sergio Conceicao, in attesa di giocarsi la finale della Coppa Italia contro il Bologna di Vincenzo Italiano, hanno battuto il Venezia di Eusebio Di Francesco a domicilio, non senza polemiche arbitrali, grazie ai gol realizzati da Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-MILAN

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Messias, Thorsby; Pinamonti. All. Vieira

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Loftus-Cheek; Jovic. All. Conceicao

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus, Lazio e Roma 63; Bologna 62, Fiorentina 59; Milan* 54; Como 45, Torino e Udinese 44; Genoa* 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

*Una partita in meno

ARBITRO: Giuseppe Collu (Sezione Cagliari)

PROSSIME PARTITE

Milan-Bologna, 9 maggio ore 20.45

Napoli-Genoa, 11 maggio ore 20.45