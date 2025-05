Dalla Juventus all’Inter: arriva il bomber da 40 milioni

Le tre big di Serie A pronte a sfidarsi per un calciatore in uscita dal Chelsea, pista di mercato intrigante

Ultime giornate di campionato con partite decisive ed emozionanti non soltanto in Serie A, ma anche in altri campionati, dove si accende la corsa per diversi traguardi. La nuova Champions League è un palcoscenico da cui nessuno vuole essere escluso e dunque entrarci fa tutta la differenza del mondo.

Potrebbe tornare nell’Europa che conta, dopo anni complicati, il Chelsea, tornato a buoni livelli in Premier League, con la guida di Enzo Maresca in panchina. Alle spalle del Liverpool ormai campione, è bagarre e i ‘Blues’ si stanno contendendo punto a punto il piazzamento con concorrenti come Newcastle, Aston Villa, Nottingham Forrest e Manchester City, in una corsa appassionante e incerta come lo è quella nel nostro campionato.

Per di più, i londinesi sono in lotta per la vittoria di un trofeo europeo, la Conference League, e saranno in lizza nel Mondiale per club che partirà tra poco più di un mese. Eppure, non tutti sono soddisfatti dalle parti di Stamford Bridge. C’è un giocatore deciso ad andare via, non contento per il poco spazio avuto a disposizione. E che può rappresentare una ghiotta opportunità di mercato per le società italiane.

Chelsea, Nkunku dice addio: il bomber infiamma Juventus, Milan e Inter

A Londra, avrebbe voluto un percorso diverso Nkunku. Penalizzato dagli infortuni lo scorso anno e in questa stagione spesso finito in retroguardia nelle scelte di Maresca.

I 14 gol in 42 presenze rappresentano un buon bottino, ma specialmente in campionato ha giocato poco da titolare, con Nicolas Jackson che gli è stato più volte preferito. Ecco perché le ultime indiscrezioni, confermate dal giornalista tedesco Florian Plettenberg, svelano che l’attaccante francese avrebbe già fatto sapere al club di voler partire.

Dunque, il Chelsea e Nkunku cercheranno la miglior soluzione per separarsi. Per motivi diversi, il suo profilo potrebbe fare comodo a Juventus, Milan e Inter. I bianconeri devono ricostruire l’attacco quasi da zero, i rossoneri cercano una spalla di Gimenez all’altezza da poter alternare con lui e al tempo stesso i nerazzurri vorrebbero qualcuno in grado di dare il cambio a Lautaro Martinez e Thuram tenendo alto il livello. La sua valutazione parte da circa 40 milioni di euro.