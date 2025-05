Bologna-Juventus non è ancora finita: “Sei mesi di squalifica”

Il big match della 35esima giornata di Serie A si porta dietro degli strascichi con una furiosa polemica

Un pareggio che non fa felice nessuno, ma che anche non taglia fuori nessuno. Bologna e Juventus non fanno lo scatto sperato per il quarto posto, ma evitano anche un pericoloso deragliamento. Alla fine l’1-1 tiene è un risultato che può far felici Roma e Lazio, appaiate a pari punti con i bianconeri, in una corsa Champions che vede quattro squadre racchiuse in un solo punticino.

La partita del Dall’Ara però si porta dietro numerose polemiche: nel mirino c’è la prestazione di Doveri, accusato di non aver arbitrato a dovere.

Bologna-Juventus, furia su Doveri: “Sei mesi di squalifica”

Sono tanti i tifosi che sui social si sono scagliati contro il direttore di gara, con diversi episodi che hanno suscitato polemiche.

Doveri ce l’ha messa tutta, ma tutta eh.

Cosa doveva fare di più?

Espellere a caso 2 del Bologna?

Pareggiare nonostante un arbitraggio da Calciopoli Prime è assurdo. #BolognaJuventus #Doveri — Marco (@MarcoLe86931402) May 4, 2025

Drammatico il primo tempo di #Doveri in Bologna-Juve: in 37 minuti mancano un rigore clamoroso su Freuler per atterramento plateale di McKenny ed un rosso a Savona per un mani grosso come una casa a fermare un’azione di Orsolini — Il_GobboDiFuori (@la_gobbadifuori) May 4, 2025

E concludiamo con le pagelle della Juventus: Doveri 7,5 – il migliore in campo, prende per mano la squadra nei momenti di difficoltà senza lasciarsi intimidire da sei mesi di squalifica#BolognaJuventus — Loris Giordano (@danoris2110) May 4, 2025

Nel 1° tempo di #BolognaJuve #Doveri e il VAR ne combinano troppe.Rigore solare negato ai padroni di casa,fallo di mano di #Savona non visto e gioco duro dei bianconeri tollerato senza ammonizioni.@juventusfc avanti 0-1 e un espulso della panchina Bologna.Bene ma non benissimo. — enrico varriale (@realvarriale) May 4, 2025

E per completare l’opera fischia la fine con 8 secondi di anticipo per evitare l’ultimo pallone messo in area dal Bologna. Vergogna.#BolognaJuventus #Doveri — AndreW 🧭 (@andserret) May 4, 2025

Una partita orribile ed un punto che fa felicissime le due squadre di Roma. A tre giornate dalla fine ci sono tre squadre a pari punti e quattro squadre in un punto! Una delle peggiori prestazioni arbitrali di #Doveri. Male, male. #BolognaJuventus — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) May 4, 2025

Ecco allora il presunto contatto da rigore tra Freuler e McKennie nell’area bianconera, così come il tocco di mano di Savona poco dai sedici metri juventini. Ma Doveri è nel mirino anche per un fallo su Kolo Muani lanciato a rete, così come per aver fischiato la fine qualche secondo prima della fine dei sei minuti di recupero.