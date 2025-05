Tegola per Inter-Barcellona: Inzaghi è già in allarme

Fari puntati su Inter-Barcellona, la gara più importante dell’annata nerazzurra. Arriva una novità importante per Inzaghi e Flick

L‘Inter ha ripreso la propria marcia in campionato superando il Verona di misura con un calcio di rigore di Asllani. Tanto è bastato alla truppa di Inzaghi per rispondere al Napoli vincente in quel di Lecce in un testa a testa scudetto arrivato verso le battute finali.

Ora tutti i riflettori saranno puntati sulla gara di ritorno di Champions League che i nerazzurri affronteranno martedì a San Siro contro il Barcellona. Dopo il pirotecnico 3-3 dell’andata la compagine di Inzaghi ci crede e punta dritto ad una finale che impreziosirebbe una stagione molto particolare.

A ‘Dazn’ dopo la vittoria sul Verona ha parlato il vice Farris, che ha suonato la carica in vista del Barça: “Siamo convinti che San Siro possa darci una mano, l’approccio sarà di grande concentrazione. L’idea è quella di provare a togliere palleggio, ma ci avevamo pensato anche col Bayern. Se in queste partite togli palleggio hai meno pressione, ma noi dobbiamo cercare di vincere per passare il turno”.

Inzaghi dovrà quindi trovare la ricetta giusta per riuscire a fare l’impresa contro il Barcellona. Il pericolo pubblico numero uno risponde al nome di Lamine Yamal, ma per la sfida di San Siro arriva una novità importante per Flick, che non farà di certo piacere ai tifosi nerazzurri.

Verso Inter-Barcellona, Lewandowski ci sarà: la situazione

In casa Barcellona, dopo la vittoria sul Valladolid, arrivano notizie importanti. Flick infatti si prepara a ritrovare Robert Lewandowski dopo l’infortunio che lo ha tenuto recentemente lontano dai campi.

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’ il centravanti polacco sarà arruolabile nella sfida di martedì sera nella cornice di San Siro. Il numero 9 dei catalani era ai box da circa un paio di settimane a causa di una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

La situazione è però migliorata e Flick dovrebbe portarlo quanto meno in panchina contro l’Inter in una gara da dentro o fuori che ha quasi il sapore di finale anticipata. Discorso diverso per Balde che è ad alto rischio di ricaduta e non dovrebbe quindi essere della serata.